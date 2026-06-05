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    Dólar registra fuerte alza y rompe los $900 presionado por las cifras laborales de Estados Unidos

    El alza se vio impulsada principalmente por un nueva caída del cobre y los nuevos datos laborales de Estados Unidos que respaldan el Dollar Index.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Santiago 15 de febrero de 2024 Fotografias referenciares del Dolar. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El dólar arranca la jornada con un fuerte salto frente al peso chileno y rompe los $ 900 en medio de la reacción de los mercados al dato de empleo en Estados Unidos, que fue mucho mejor a lo esperado, y el nuevo retroceso del precio del cobre.

    La divisa estadounidense se transa en $ 909,92, lo que supone un salto de $ 11,45 (1,27%) respecto a la jornada anterior.

    El alza del tipo de cambio es coherente con el aumento del Dollar Index. El indicador que mide a la divisa frente una canasta de monedas como el ye, el franco suizo, la libra y el euro anota un incremento de 0,21% a 99,66 puntos.

    Detrás de esto se encuentra el dato del mercado laboral de Estados Unidos el cual pulverizó las estimaciones. El gobierno dijo que en mayo se crearon 172.000 puestos de trabajo, frente a los 80.000-85.000 que esperaba Wall Street.

    Más aún, el Departamento del Trabajo corrigió al alza el dato de abril, desde 115 mil empleos hasta los 179.000.

    Las cifras alteraron las expectativas del mercado sobre la tasa de interés y ahora aumentan las probabilidades que la Reserva Federal pueda subir la tasa de interés a fin de año.

    16 Mayo 2025 Gente, trabajadores, pensiones, empleo, caminando, mujeres, hombres. Foto: Andres Perez Andres Perez

    “El reporte de empleo de Estados Unidos volvió a mostrar que el mercado laboral sigue mucho más resiliente de lo que esperaba el mercado, lo que dificulta un escenario de relajación monetaria en el corto plazo”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

    La experta dijo que con este escenario la Reserva Federal (el banco central estadounidense) tiene menos urgencia para recortar tasas, reforzando que el mercado comienza a reabrir la discusión sobre un posible endurecimiento adicional si las presiones inflacionarias ligadas a energía y salarios continúan persistiendo.

    Luis Cisneros, Team Lead Admirals, comentó por su parte que la combinación de un cobre que retrocede y un dólar internacional algo más firme explica el avance del tipo de cambio en la apertura local.

    “Para la jornada de hoy, el dólar podría moverse en un rango entre $895 y $910, condicionado principalmente a la evolución en el precio del cobre y a cambios en las probabilidades de tasas de interés de política monetaria”, afirmó.

    Por qué la guerra entre Israel e Irán preocupa al petróleo mundial. Foto: archivo.

    Ligera baja en el petróleo

    Por su parte, el petróleo se muestra ligeramente a la baja pese a que permanezcan las tensiones en Oriente Medio. Al cierre de esta nota, el WTI llegaba a los US$91,22 el barril, una caída de 1,71%

    El crudo Brent en cambio, se posiciona en los US$93,92 por barril, correspondiente a una caída del 1,65%.

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    Más sobre:DolardólaresmercadosMedio OrienteCobreEEUU

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