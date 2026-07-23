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    Irán asegura que un petrolero explotó al intentar cruzar ruta minada del estrecho de Ormuz y advierte que seguirá cerrado

    La Guardia Revolucionaria afirmó que otros dos buques dieron media vuelta tras el incidente y acusó a Estados Unidos de alentarlos a atravesar el paso marítimo. Washington rechazó que Teherán controle el estrecho y sostuvo que la vía permanece abierta al tránsito internacional.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Europa Press

    Las Fuerzas Armadas de Irán aseguraron durante la madrugada de este jueves que un petrolero explotó y se incendió cuando intentaba atravesar “la ruta minada del sur del estrecho de Ormuz”, mientras que otros dos buques que también transportaban crudo desistieron de continuar su recorrido y regresaron tras el incidente.

    Según la versión entregada por la Guardia Revolucionaria Islámica, las tres embarcaciones intentaban cruzar el estratégico paso marítimo “tentadas” por Estados Unidos.

    “Tres petroleros, provocados y tentados por el ejército estadounidense asesino de niños, han intentado atravesar la ruta minada al sur del estrecho de Ormuz. Tras la explosión e incendio de uno de ellos, los otros dos dieron la vuelta rápidamente y regresaron”, señaló el organismo militar en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim.

    La Guardia Revolucionaria reiteró además que el estrecho de Ormuz permanece bajo su control y aseguró que continuará completamente cerrado mientras, a su juicio, Estados Unidos mantenga sus operaciones en la zona.

    “El estrecho de Ormuz está bajo nuestro control y que, mientras continúen las atroces acciones de Estados Unidos en la región, permanecerá completamente cerrado y ningún petrolero podrá entrar ni salir. Cualquier buque que se deje engañar por Estados Unidos e intente atravesarlo sin coordinación con la República Islámica de Irán sufrirá la misma suerte”, advirtió.

    En el mismo comunicado, el organismo instó a Washington a cesar sus acciones en la región, acusándolo de poner en riesgo la navegación comercial y la seguridad energética mundial.

    “Acaben las intervenciones que no tienen ningún efecto en el mundo, salvo la crisis energética y la reducción de fertilizantes agrícolas”, señaló la Guardia Revolucionaria, que además advirtió a la Casa Blanca que sus acciones solo conducirán a “un mayor descrédito y a la derrota irreparable que pronto sufrirá”.

    Respuesta de Estados Unidos

    Las declaraciones de Irán se producen después de que el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) rechazara que la Guardia Revolucionaria tenga autoridad para controlar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

    “Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía navegable internacional permanece abierta al tránsito, independientemente de las amenazas y los ataques de la Guardia Revolucionaria”, afirmó el organismo militar estadounidense.

    El CENTCOM agregó que, desde comienzos de mayo, las fuerzas estadounidenses han asistido a más de 900 buques en su tránsito por el estrecho y sostuvo que las embarcaciones continúan cruzando el paso marítimo con apoyo militar de Estados Unidos.

    Más sobre:Guerra en IránEstados UnidosIránEstrecho de Ormuz

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