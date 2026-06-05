Mercado laboral de EE.UU. da señales de fortaleza y crea muchos más empleos de los esperados en mayo

Buenas noticias para mercado laboral de Estados Unidos. La Oficina de Estadísticas Laborales de ese país reveló esta mañana que la mayor economía del mundo generó un total de 172.000 puestos de trabajo en mayo.

El dato de las denominadas nóminas no agrícolas resultó ser mucho mejor a lo que esperaban los inversionistas, cuyas expectativas oscilaban en torno a los 80 mil empleos, lo que supone una señal de fortaleza del mercado laboral.

La tasa de desempleo, por su parte, se situó en el 4,3% una cifra que estaba dentro de las proyecciones de los expertos.

Pero hay más, porque además las cifras de abril pasado fueron revisadas al alza, desde los 115 mil puestos de trabajo calculados inicialmente, a 179 mil.

De acuerdo a la repartición dependiente del Ministerio del Trabajo, en mayo el empleo aumentó en los sectores del ocio, hotelería, la administración local y la salud. En el sector financiero, sin embargo. la actividad cayó.

Creación de empleos en Estados Unidos subió con fuerza en mayo y se corrigieron al alza las cifras de abril. Ismael Francisco

Las nóminas no agrícolas es uno de los datos macroeconómicos mensuales más relevantes para los inversionistas toda vez que representa el 80% de los trabajadores que producen el PIB de EE.UU. Junto con la inflación, son las variables que determinan la política monetaria de ese país.

En los últimos días, reporta CNBC, los funcionarios de la Reserva Federal se han mostrado más optimistas respecto al panorama laboral, centrando su atención en el persistente problema de la inflación, que prácticamente ha descartado la posibilidad de nuevas bajadas de los tipos de interés.

El banco central estadounidense ha mantenido una postura de espera este año tras haber reducido los tipos de referencia en tres cuartos de punto porcentual a finales de 2025.