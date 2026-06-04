Ignacio Briones: “Si el gobierno está pidiendo endeudamiento es porque no tiene caja”

El exministro de Hacienda y presidente del centro de estudios Horizontal, Ignacio Briones, respaldó la propuesta del gobierno, que decidió solicitar al Congreso tener un mayor endeudamiento público por US$6.200 millones en 2026, pero insistió en su llamado a buscar nuevas fuentes de ingresos fiscales.

“Acá reconozcamos la realidad, si el gobierno está pidiendo endeudamiento es porque no tiene caja, tiene un problema de caja para hacer frente a sus obligaciones, y eso es un problema de arrastre de la administración anterior, pero sobre todo un tema bien estructural, que yo lo he repetido muchas veces, y yo creo que el ministro Quiroz lo tiene perfectamente claro también, que tenemos hoy día un nivel de gasto que no conversa con nuestro ingreso, el nivel de gasto es sistemáticamente más alto que el de nuestros ingresos”, dijo Briones en entrevista con Radio Duna.

En este sentido enfatizó que “ese es el elefante en la cristalería que hay que reconocer. El gasto se nos quedó alto, y algunos hemos insistido que ese gasto cuesta bajarlo. No es como decir hoy aquí vengo yo y lo bajo, y voy a recortar gasto a mansalva y arreglo el problema. El ministro de Hacienda ha hecho un esfuerzo que yo saludo, muy grande, pagando costos de popularidad en recortar gasto, y con todo el esfuerzo que ha hecho, fíjate tú, no logró arreglar este problema de caja, ni tampoco bajar el nivel de gasto”.

Al respecto sostuvo que pese a los recortes que está aplicando el gobierno, eso apenas está alcanzando para contener el gasto, y no bajarlo al nivel que se necesita, lo cual, a su juicio es el tema de fondo.

“Entonces, la deuda que se está emitiendo es una consecuencia de este desbalance que tenemos, a lo que se suma un desbalance de cajas, porque son dos problemas distintos. Y bueno, me parece que no queda otra para hacer frente al problema de cajas que el gobierno tiene”, afirmó.

Añadió que “tenemos un problema de liquidez y un problema de desfase de gasto con ingresos. Si, esa es la verdad de la milanesa, y por eso es que a mí me parece que seguir confiando en que la varita mágica es ahora sí que hago un recorte que me va a ajustar las cuentas parece que eso no está alcanzando, parece que alcanza para contenerlo, lo cual es bienvenido, porque si no fuera eso, estaríamos en una situación peor”.

Además Briones reiteró su respaldo al proyecto de megarreforma señalando que va en la dirección correcta al fomentar un mayor crecimiento económico. Sin embargo, indicó que la iniciativa debe ser más ambiciosa en medidas que no tienen costo fiscal, como acelerar los plazos de los permisos sectoriales y regular las casas de apuestas online.

En este último punto dijo que la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de habilitar un mecanismo para que plataformas extranjeras de apuestas online puedan inscribirse y pagar IVA por las operaciones que realizan en Chile, va el dirección correcta porque permitirá tener una mayor recaudación, pero que el tema de fondo es regular este tipo de entidades.