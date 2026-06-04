CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ignacio Briones: “Si el gobierno está pidiendo endeudamiento es porque no tiene caja”

    El exministro de Hacienda y presidente del centro de estudios Horizontal, Ignacio Briones, afirmó que pese a los recortes que está aplicando el gobierno, eso apenas está alcanzando para contener el gasto fiscal, y no bajarlo al nivel que se necesita.

    Por 
    Patricia San Juan
    Ignacio Briones. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El exministro de Hacienda y presidente del centro de estudios Horizontal, Ignacio Briones, respaldó la propuesta del gobierno, que decidió solicitar al Congreso tener un mayor endeudamiento público por US$6.200 millones en 2026, pero insistió en su llamado a buscar nuevas fuentes de ingresos fiscales.

    “Acá reconozcamos la realidad, si el gobierno está pidiendo endeudamiento es porque no tiene caja, tiene un problema de caja para hacer frente a sus obligaciones, y eso es un problema de arrastre de la administración anterior, pero sobre todo un tema bien estructural, que yo lo he repetido muchas veces, y yo creo que el ministro Quiroz lo tiene perfectamente claro también, que tenemos hoy día un nivel de gasto que no conversa con nuestro ingreso, el nivel de gasto es sistemáticamente más alto que el de nuestros ingresos”, dijo Briones en entrevista con Radio Duna.

    En este sentido enfatizó que “ese es el elefante en la cristalería que hay que reconocer. El gasto se nos quedó alto, y algunos hemos insistido que ese gasto cuesta bajarlo. No es como decir hoy aquí vengo yo y lo bajo, y voy a recortar gasto a mansalva y arreglo el problema. El ministro de Hacienda ha hecho un esfuerzo que yo saludo, muy grande, pagando costos de popularidad en recortar gasto, y con todo el esfuerzo que ha hecho, fíjate tú, no logró arreglar este problema de caja, ni tampoco bajar el nivel de gasto”.

    Al respecto sostuvo que pese a los recortes que está aplicando el gobierno, eso apenas está alcanzando para contener el gasto, y no bajarlo al nivel que se necesita, lo cual, a su juicio es el tema de fondo.

    “Entonces, la deuda que se está emitiendo es una consecuencia de este desbalance que tenemos, a lo que se suma un desbalance de cajas, porque son dos problemas distintos. Y bueno, me parece que no queda otra para hacer frente al problema de cajas que el gobierno tiene”, afirmó.

    Añadió que “tenemos un problema de liquidez y un problema de desfase de gasto con ingresos. Si, esa es la verdad de la milanesa, y por eso es que a mí me parece que seguir confiando en que la varita mágica es ahora sí que hago un recorte que me va a ajustar las cuentas parece que eso no está alcanzando, parece que alcanza para contenerlo, lo cual es bienvenido, porque si no fuera eso, estaríamos en una situación peor”.

    Además Briones reiteró su respaldo al proyecto de megarreforma señalando que va en la dirección correcta al fomentar un mayor crecimiento económico. Sin embargo, indicó que la iniciativa debe ser más ambiciosa en medidas que no tienen costo fiscal, como acelerar los plazos de los permisos sectoriales y regular las casas de apuestas online.

    En este último punto dijo que la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII) de habilitar un mecanismo para que plataformas extranjeras de apuestas online puedan inscribirse y pagar IVA por las operaciones que realizan en Chile, va el dirección correcta porque permitirá tener una mayor recaudación, pero que el tema de fondo es regular este tipo de entidades.

    Más sobre:EconomíaIgnacio Briones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Maduro incorpora a su defensa a la abogada que representó al rapero Sean “Diddy” Combs

    Gobierno se abre a legislar cambio al secreto bancario vía judicial tras reñida votación en el Senado y golpe al Tren de Aragua

    Fin a “operadores” y al “fraude social”: Quiroz replica con dureza a la oposición al defender megarreforma y recortes

    Grandes filas y aglomeraciones en horario peak: ¿por qué Metro tiene pocas boleterías habilitadas?

    IVA a apuestas online: Quiroz asegura que “el deber” del SII es recaudar lo que está gravado y expertos entran al debate

    Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado en la cuenta pública divide a los alcaldes

    Lo más leído

    1.
    Cuentas en cero de clientes y problemas para transferir: BancoEstado atribuye problemas a “desfase de un proceso operacional”

    Cuentas en cero de clientes y problemas para transferir: BancoEstado atribuye problemas a “desfase de un proceso operacional”

    2.
    Estados Unidos propone un arancel de castigo contra Chile y gobierno de Kast busca acuerdo vía trabajo en conjunto

    Estados Unidos propone un arancel de castigo contra Chile y gobierno de Kast busca acuerdo vía trabajo en conjunto

    3.
    Acciona, Iberdrola, Sacyr y otras: las diez empresas con las que se ha reunido la ministra Rincón en su viaje a España

    Acciona, Iberdrola, Sacyr y otras: las diez empresas con las que se ha reunido la ministra Rincón en su viaje a España

    4.
    La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda

    La dupla Cicardini-Vodanovic se enfrentan a Quiroz en tensa jornada de la Comisión de Hacienda

    5.
    Gobierno advierte que irá al TC si Senado no suprime indicación que prohíbe pago de interés sobre interés en megarreforma

    Gobierno advierte que irá al TC si Senado no suprime indicación que prohíbe pago de interés sobre interés en megarreforma

    6.
    El petróleo sufre dura caída tras reporte de que Trump no quiere reanudar la guerra a gran escala con Irán

    El petróleo sufre dura caída tras reporte de que Trump no quiere reanudar la guerra a gran escala con Irán

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno se abre a legislar cambio al secreto bancario vía judicial tras reñida votación en el Senado y golpe al Tren de Aragua
    Chile

    Gobierno se abre a legislar cambio al secreto bancario vía judicial tras reñida votación en el Senado y golpe al Tren de Aragua

    Fin a “operadores” y al “fraude social”: Quiroz replica con dureza a la oposición al defender megarreforma y recortes

    Grandes filas y aglomeraciones en horario peak: ¿por qué Metro tiene pocas boleterías habilitadas?

    IVA a apuestas online: Quiroz asegura que “el deber” del SII es recaudar lo que está gravado y expertos entran al debate
    Negocios

    IVA a apuestas online: Quiroz asegura que “el deber” del SII es recaudar lo que está gravado y expertos entran al debate

    Expectativas de IPC de mayo llegan hasta 0,5% y la inflación anual podría alcanzar su mayor nivel en ocho meses

    Inversionistas con más de un crédito hipotecario ganan terreno como propietarios por alza de precios de vivienda

    Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio
    Tendencias

    Paleontólogos chilenos confirman que hubo dinosaurios terrestres y aves del Cretácico en Algarrobo: esto dice su estudio

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Los favoritos se llenan de dudas: Francia y España lo pasan mal a solo días del inicio del Mundial 2026
    El Deportivo

    Los favoritos se llenan de dudas: Francia y España lo pasan mal a solo días del inicio del Mundial 2026

    Francia, Bélgica y España: las opciones para que se realice el amistoso entre la Roja y República Democrática del Congo

    Una nueva era en Anfield: Liverpool anuncia a discípulo de Marcelo Bielsa como su nuevo técnico

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Con revisión de sus clásicos y una canción elegida por el público: cómo llega Pulp a su reencuentro con Chile
    Cultura y entretención

    Con revisión de sus clásicos y una canción elegida por el público: cómo llega Pulp a su reencuentro con Chile

    Solar abrirá el show de Pulp en Chile

    Amparo Noguera y acusación de “encerrona” del ministro Undurraga: “Es una falta de respeto y me parece delirante”

    Maduro incorpora a su defensa a la abogada que representó al rapero Sean “Diddy” Combs
    Mundo

    Maduro incorpora a su defensa a la abogada que representó al rapero Sean “Diddy” Combs

    Elecciones en Perú: Sánchez convoca a una alianza “para recuperar la democracia” y Keiko pone duda reconocimiento de resultados

    Putin reconoce contactos con administración Trump por Cuba mientras Washington endurece sus sanciones

    186 años de bodas chilenas en fotografías
    Paula

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco