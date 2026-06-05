Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

Frente a la costa de Navidad, en la Región de O’Higgins, el Centro Sismológico Nacional (CSN) registró una seguidilla de más de 10 sismos en dos horas, entre las 17:18 y las 18:56 del pasado miércoles, 3 de junio.

Esto dejó en alerta a varios chilenos, más aún considerando los recientes movimientos sobre magnitud 6 de la última semana, en la zona norte y central del país.

Sin embargo, “esta serie frente a Navidad no tiene ninguna relación con el sismo de magnitud 6.0 frente a Quintero”, comienza a explicar a La Tercera, el sismólogo y geofísico de la Universidad del Desarrollo, Luis Donoso.

El especialista aclara que el “tren de sismos” en O’Higgins es un fenómeno local que consistió en una secuencia con un sismo mayor (4.4) y que fue acompañado de eventos más pequeños antes y después .

Pero, ¿podría ser este fenómeno precursor de un sismo más intenso en la zona?

Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto Tendencias / La Tercera

¿Hay riesgo en la seguidilla de sismos en Navidad, O’Higgins?

“Lo que ocurrió frente a Navidad es una actividad normal y esperable de una zona donde dos placas chocan permanentemente, como la nuestra”, asegura Donoso.

Es decir, no es una anomalía ni una señal de algo mayor. En cambio, “es la manera en que el contacto entre dos placas tectónicas en colisión (Nazca y Sudamericana) liberan la tensión entre ellas”.

Simplemente fue un episodio local: un sismo algo mayor acompañado de eventos menores antes y después, “hasta que la zona vuelve al equilibrio. Es exactamente lo que uno espera ver en una zona de subducción activa”.

El especialista descartó completamente que se trate de un precursor de un terremoto en la zona . No existe una relación directa entre la seguidilla de sismos y un evento más grande e intenso.

Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto. Foto: CSN.

Simplemente, con el tiempo, aumentó la capacidad de detectar sismos en el país. Hace veinte años, este tipo de fenómenos casi no aparecía en los registros, no obstante, “hoy con la red de estaciones sismológicas instalada, vemos eventos muy pequeños que antes pasaban inadvertidos”.

Por tanto, sobre la sensación de que ‘está temblando más que antes’, Donoso asegura que “es, en buena medida, el que ahora esos eventos muy pequeños son sismos localizables. Un sismo de magnitud 2.5 libera 178 veces menos energía que uno de 4.0”.

¿Cuándo podría ser el próximo terremoto en Chile?

En la zona central de Chile, los grandes terremotos han sido bien documentados en 1647, 1730, 1822, 1906 y 1985.

“Es decir, estamos viviendo el ciclo que se inició con el terremoto de Algarrobo en 1985, y ese ciclo cerrará con un evento de magnitud comparable a los antes mencionados en algún momento de las próximas décadas (70 a 90 años contados a partir del 3 de marzo de 1985)” , dice Donoso.

El mensaje principal del sismólogo es estar preparados para saber qué hacer antes, durante y después de un sismo debe ser permanente, “no porque tembló frente a Navidad, sino porque vivimos donde nos ha tocado vivir”.

En un país sísmico.