Más de 100 sismos: qué significa el enjambre sísmico en el volcán Tupungatito de la Región Metropolitana

A solo 75 kilómetros de Santiago, en San José de Maipo, yace el volcán Tupungatito de 5.682 metros de altura. El volcán está activo y, recientemente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), junto al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informaron que aumentó su actividad sísmica.

Las autoridades registraron un sismo de magnitud 3.3 acompañado de otros más de cien movimientos de menor intensidad, “asociados al fracturamiento de roca (Volcano-Tectónico)”, explicaron en un informe.

También catalogaron a este evento como un posible enjambre sísmico que estarán monitoreando de manera continua “para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia producto de la condición volcánica”.

En conversación con La Tercera, el sismólogo y académico de Geofísica Aplicada de la Universidad del Desarrollo, Luis Donoso, explica qué significa y qué podría pasar en la zona, a raíz de este fenómeno.

Qué está pasando en el volcán Tupungatito en la RM

“Un enjambre sísmico es la ocurrencia de numerosos sismos en una zona determinada en un corto tiempo”, comienza a explicar Donoso. Su característica principal es que no son provocados por un sismo mayor o significativo, sino que simplemente son cientos de movimientos de menor magnitud.

Sin embargo, en este caso, el experto postula que podría tratarse de una seguidilla de sismos o réplicas o precursoras del sismo 3.3 que se registró a 8.1 kilómetros de profundidad en la zona del volcán Tupungatito.

“Esta serie sísmica corresponde a un proceso de fracturamiento de roca, lo que técnicamente se denomina sismos volcano-tectónicos (VT), y cae en la categoría de secuencia de precursores/réplicas asociada a un sismo principal”.

Sobre un eventual peligro para los alrededores y la Región Metropolitana, el geofísico menciona que, en base a la información disponible de este evento y los antecedentes históricos, “se trata de actividad normal y esperable en un edificio volcánico activo”.

“En la zona del sismo M3.3 estos sismos son frecuentes. Los ‘más de 100 eventos’ que se informan muy probablemente corresponden a microsismos de magnitudes entre M0 y poco más de M1, que reflejan el fracturamiento de roca asociado al evento principal señalado”.

Al menos en esta ocasión y por la ubicación del volcán Tupungatito en San José de Maipo, “por su distancia al epicentro y la zona donde ocurren estos eventos, no enfrenta riesgo inmediato por esta actividad de menor magnitud”.

En cambio, si las autoridades llegaran a registrar un sismo de magnitud mayor y perceptible en un futuro, el panorama podría cambiar.

¿Qué tan frecuentes son estos fenómenos sísmicos en la Región Metropolitana?

Los movimientos sísmicos vinculados a procesos volcánicos-tectónicos suelen ocurrir con mayor frecuencia de lo que la población percibe. Y es que, según explica Donoso, estos movimientos solo pueden ser detectados a nivel instrumental en las estaciones sismológicas.

A este escenario se suman los enjambres de microsismicidad, que corresponden a grupos de sismos de baja magnitud que se concentran en periodos de tiempo limitados. Estos eventos también suelen ser imperceptibles para las personas y solo pueden ser registrados por equipos especializados.

En ese contexto, el especialista enfatiza que este tipo de fenómenos forma parte del comportamiento natural del territorio.

“Estos fenómenos son normales en una región con volcanes activos y además procesos tectónicos que generan microsismicidad superficial, la que no representa ni indica riesgo inminente.”.

Desde Senapred explicaron que el volcán Tupungatito se mantiene en una alerta técnica verde , lo que significa que el volcán puede estar en una fase “normal” en la que no muestra señales claras de erupcionar pronto.

No obstante, también puede presentar señales de actividad, como pequeños sismos, gases o vapor que indican que el volcán está activo y que una erupción podría desarrollarse “en un periodo de meses o años”.