La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

Desde hace varios meses que no se ha percibido un sismo de gran intensidad en la zona central . El último “fuerte” —registrado por el Centro Sismológico Nacional (CSN)— fue el 26 de octubre de 2025 en San José de Maipo, con una magnitud de 4.4 grados.

Esta calma suscita decenas de preguntas, y hasta podría ser interpretada como un indicador de un próximo terremoto, o que algo podría no andar bien con la actividad sísmica de la zona.

Sin embargo, el sismólogo y académico de geofísica de la Universidad del Desarrollo (UDD), Luis Donoso, le dice a La Tercera que la disminución del número de sismos perceptibles por un período “no representa un indicador de eventos futuros mayores, ni tampoco constituye un precursor sísmico” .

Entonces, ¿qué está pasando en la zona central? ¿Por qué no “tiembla” hace tantos meses? Esto es lo que explica el experto.

Por qué hay pocos sismos en la zona central, según un sismólogo

No es que no haya ningún sismo. Según la explicación de Donoso, en la zona central continúan presentándose micro sismos todo el tiempo, solo que no los sentimos .

Además, su débil intensidad hace que sean difíciles de localizar por la red sismológica del país, y es que el propósito de este instrumento es detectar los movimientos perceptibles por la ciudadanía.

Por otra parte, el geofísico asegura que un período de sismos poco perceptibles “es parte de un ciclo sísmico normal en zonas de subducción, donde los grandes eventos (magnitudes superiores a M8) ocurren cada 70 a 90 años, como es el caso de la zona central de Chile”.

Por todo lo anterior, Donoso asegura que “no es correcto asociar disminución en unos pocos días con un predictor sísmico de largo plazo”.

Cuándo podría ser el próximo gran terremoto en Chile

Donoso es tajante: no existe forma de predecir un sismo, y la reciente “calma sísmica” no es precursora de ningún próximo evento. Es decir, no significa que vaya a pasar algo.

Lo único que nos dice la ciencia es que, siguiendo los antecedentes de la zona central, los grandes sismos han ocurrido en períodos separados entre 70 y 90 años: 1647, 1730, 1822, 1906 y 1985.