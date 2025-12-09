VOTA INFORMADO por $1100
    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    Japón emitió una alerta por un posible megaterremoto que podría generarse tras el sismo 7.5 del 8 de diciembre. ¿Qué tan probable es que suceda? ¿Cómo podría afectar a Chile?

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile. Foto: Europa Press.

    El pasado 8 de diciembre, a las 23:15 hora local, un fuerte sismo de magnitud 7.5 sacudió a Japón. El epicentro fue cerca de la costa oriental de Aomori, y tuvo una profundidad de 54 kilómetros.

    Según informó el medio NHK World-Japan, los movimientos del sismo “fueron lo suficientemente fuertes como para dificultar que las personas en los edificios permanecieran de pie”, y aunque en un inicio hubo alerta de tsunami, esta se descartó al poco tiempo después.

    En paralelo, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) aseguró que el país está en alerta preventiva porque, tras este sismo, podría eventualmente ocurrir un megaterremoto de magnitud 8 o superior.

    Y es que, según los antecedentes e historia del sector, anteriormente se generaron sismos sobre los 8 grados después de un sismo de la magnitud equivalente a la actual. Aunque no se pueden predecir sismos, se trata de un llamado preventivo para que los habitantes estén atentos.

    ¿Podría realmente ocurrir un megaterremoto en Japón? Si es así, ¿cómo afectaría a Chile?

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile. Foto: Europa Press.

    Japón en alerta por un megaterremoto, según la JMA

    Según los datos históricos de Japón, en 1963 en la región de Hokkaido-Sanriku, hubo un sismo magnitud 7.0 al que, después de 18 horas, le siguió un megaterremoto 8.5.

    Es por esto que ahora, tras el 7.5 del pasado lunes, la JMA levantó una alerta preventiva: “Cuando se produce un gran terremoto en la zona a lo largo de la Fosa de Japón o la Fosa de las Kuriles, se cree que la posibilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran escala aumenta relativamente”, escribió la agencia.

    También explicaron que se trata de una alerta que busca entregar información preventiva, “pero no garantiza que ocurra un terremoto de gran escala durante un período específico”, pues no existe ninguna forma de predecir un sismo.

    Luis Donoso, sismólogo y académico de geofísica de la Universidad del Desarrollo (UDD) explica a La Tercera que la premisa de Japón para levantar la alerta “es un escenario hipotético. No implica ni garantiza ocurrencia, sino que es un ejercicio para maximizar el despliegue preventivo de información y elementos que apoyen una eventual emergencia”.

    Las autoridades en Japón instaron a que los habitantes verifiquen sus rutas de evacuación, aseguren los muebles en casa y preparen kits de emergencia, con agua, alimentos y baños portátiles.

    Para Donoso, esta medida preventiva apunta en la dirección correcta. Y es que “todo es incertidumbre en estos momentos”, respecto a la probabilidad de que se trate de un sismo precursor.

    

    ¿Cómo afectaría a Chile un megaterremoto en Japón?

    Donoso asegura que cualquier sismo importante en Japón o cualquier parte del sudeste asiático podría generar un tsunami transpacífico que llegue a Chile.

    Sin embargo, para que esto ocurra, se requieren tres condiciones, dice el especialista:

    1. Que la fuente sísmica esté en el océano Pacífico. (Los mares interiores y océano Índico no generan tsunamis en las costas de Chile).
    2. Que la magnitud del sismo sea M8.5 o superior.
    3. Que se trate de un sismo de foco superficial.

    “La magnitud y zona de afectación de ese tsunami quedará definida por la dinámica de la ruptura del sismo que lo genera, patrón de radiación y duración de la fuente”, asegura el académico.

    Lee también:

