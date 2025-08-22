SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

Un terremoto 7.5 en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena encendió las alertas de la población. ¿Cuántas réplicas se presentaron hasta ahora? ¿Podría ser precursor de un sismo más fuerte?

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte? Foto: Referencial.

Eran las 22:16 horas en Chile del pasado jueves, 21 de agosto, cuando se registró un fuerte terremoto magnitud 7.5 en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional (CSN), el epicentro fue a 257 kilómetros al noroeste de la Base Frei, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

En un inicio, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) declaró estado de precaución e hizo un llamado preventivo para evacuar las zonas costeras, por un posible riesgo de tsunami en las costas chilenas.

Pese a la intensidad del sismo, no se reportaron daños importantes. Además, la alerta de tsunami fue descartada horas después. No obstante, tras sismos de intensidad alta, es usual que surja la pregunta de si podría ser precursor de un evento más fuerte.

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

¿Es esperable el terremoto 7.5 en la Antártica chilena?

Ante la pregunta, Luis Donoso, sismólogo y profesor de Geofísica Aplicada de la Universidad del Desarrollo le explica a La Tercera que el sismo 7.5 ocurrido cerca del Paso Drake está localizado al noroeste de la península antártica y al suroeste de la zona de Fractura de Shackleton.

Esta última está en el fondo marino y, según la evidencia, presenta antecedentes de actividad tectónica fuerte, debido a las estructuras complejas que la conforman.

Por tanto, Donoso asegura que este último terremoto “es parte de la actividad esperable en la Placa Antártica”.

El especialista, que analizó los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), encontró que el evento se trató de “un sismo con mecanismo focal de rumbo, donde ambos planos de la zona de falla se deslizan entre sí de forma horizontal”.

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte? Foto: ATON.

Esto quiere decir que el terremoto se generó porque dos bloques de roca se deslizaron lateralmente, como cuando se frotan las manos en direcciones opuestas.

De acuerdo a Donoso, aunque en esta ocasión la sismicidad se produjo lejos de la zona donde usualmente ocurre este tipo de movimientos, se demuestra que los esfuerzos tectónicos —las fuerzas internas de la Tierra— son similares en toda la zona.

Son esperables, y no son indicadores de un movimiento más fuerte en los próximos días.

Las réplicas del terremoto 7.5 en el Paso Drake

Hasta la fecha de publicación de esta nota, los datos del CSN muestran que hubo solo una réplica del terremoto: a las 11:05 de este viernes 22 de agosto, hubo un sismo 4.9 a 266 kilómetros al noroeste de Base Frei.

No obstante, en el reporte de la USGS se ven dos más: a las 23:17 del jueves 21, hubo una réplica de 5.1 y a las 01:18 horas, una segunda réplica de 5.0.

Es decir, hasta ahora se han registrado tres réplicas del terremoto 7.5 en la Antártica chilena. Aunque Donoso no descarta que “podría existir sismicidad menor”.

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

“No obstante, la baja cantidad de estaciones sismológicas cercanas, por las condiciones geográficas y operacionales de la zona, no permite localizar en estos momentos otros eventos de magnitudes menores”.

Aún así, es normal que existan réplicas tras un sismo grande. De acuerdo a la Ley de Omori —que utilizan los especialistas en sismos— tras un gran terremoto, es común que haya una evidente frecuencia de réplicas hasta por 24 meses.

Lee también:

Más sobre:SismoTerremoto ChileTerremotoTerremoto en ChileSismo en ChileSismologíaSismo 7.5Terremoto en la Antártica chilenaSHOATsunamiAlerta de TsunamiAlerta de tsunami en ChileTerremoto antarticaSenapredPaso de DrakePaso DrakeTerremoto paso drakeSismos ChileBase FreiBase Frei ChileMar de DrakeCentro Sismológico NacionalCSNLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal

“No salté yo, a mí me botaron”: habla hincha que cayó desde galería en partido entre la U e Independiente

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Ante posibles disturbios en Mundial Sub20: Cordero afirma que operativos de intervención policial están preparados ante emergencias

Kast v/s Kast: las diferencias entre los programas de 2021 y 2025 y las razones para dejar atrás temas controvertidos

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina
Chile

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

“No salté yo, a mí me botaron”: habla hincha que cayó desde galería en partido entre la U e Independiente

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal
Negocios

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal

Colbún avanza en Perú: nombra nuevo gerente general en filial y concreta compra de central termoeléctrica

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?
Tendencias

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Unión Española por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por la liga inglesa

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Katherine Marino, académica de la UCLA: “Ha habido una aceleración del autoritarismo bajo el segundo régimen de Trump”
Mundo

Katherine Marino, académica de la UCLA: “Ha habido una aceleración del autoritarismo bajo el segundo régimen de Trump”

Autoridad Palestina pide una postura internacional “firme” ante la declaración de hambruna en la ciudad de Gaza

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos