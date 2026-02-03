Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana. Foto: ATON.

Junto con enero, el mes de febrero suele ser uno de los más calurosos durante el verano en Chile . Usualmente, las máximas continúan rondando los 30 °C y el cielo se mantiene despejado la mayoría de los días, lo que intensifica la sensación de calor.

No obstante, los meteorólogos anticipan que este inicio de mes será distinto al de otros años, al menos en la zona central.

El pasado sábado, 31 de enero, se registró un inusual evento de lluvia y tormentas eléctricas sobre la Región Metropolitana y el 1 de febrero el cielo se mantuvo nublado durante gran parte del día por una baja segregada.

Ahora, en el pronóstico está la llegada de un sistema frontal que comenzará su paso por la zona centro-sur y que, más adelante en la semana, podría llegar a Santiago . Esto es lo que se sabe sobre las lluvias, hasta ahora.

Lluvia en Santiago: el paso del sistema frontal por la zona centro-sur

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos meteorológicos para las regiones ubicadas en la zona centro-sur del país: una por rachas de viento hasta los 70 km/h y otra por precipitaciones normales a moderadas.

Inicialmente, las regiones comprendidas en los avisos son Maule, Ñuble y Biobío.

Según el meteorólogo de Meteored Javier Hernández Oramas, Chillán podría acumular hasta 33 mm de lluvia en un día, mientras que Talca tendría entre 15 y 14 mm durante este martes 3 y miércoles 4 de febrero.

Pero, ¿podría llegar lluvia a la Región Metropolitana?

De acuerdo a Hernández, “más al norte, las precipitaciones serían mucho más débiles: en Santiago apenas se proyectan chubascos aislados cercanos a los 0.2 mm” . Por tanto, no se descartan las lluvias a mitad de semana, pero serían débiles y aisladas.

Eso sí, según la DMC, sí están pronosticadas precipitaciones en la cordillera de la RM y en San José de Maipo desde este martes 2 hasta el jueves 5 . Esto podría permitir refrescar el ambiente en el resto de la región.

Durante la semana en Santiago, las temperaturas rondarán entre los 27 y 31 °C.