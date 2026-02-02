Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

El llamado Reloj del Juicio Final volvió a adelantarse y dejó una nueva señal de alerta para el mundo. El Boletín de Científicos Atómicos anunció que este indicador simbólico quedó fijado en 85 segundos antes de la medianoche, lo que significa que estamos cuatro segundos más cerca de una posible catástrofe global , en comparación con la medición anterior.

El reloj —que funciona como una metáfora sobre el nivel de amenaza que enfrenta la humanidad— considera factores como el desarrollo de armas nucleares, cambio climático, avance de la inteligencia artificial y riesgos biológicos, entre otros.

Durante una conferencia en la que se anunció el desalentador ajuste, Daniel Holz, profesor de física de la Universidad de Chicago y presidente del comité de ciencia y seguridad del boletín, lanzó una advertencia directa: “Nuestros líderes deben mejorar. Nosotros debemos mejorar”.

La presidenta y directora ejecutiva del boletín, Alexandra Bell, mueve el minutero del Reloj del Juicio Final. (Crédito: Jamie Christiani)

Qué es el Reloj del Juicio Final

El Reloj del Juicio Final del Boletín de Científicos Atómicos fue creado en 1947 por un grupo de científicos vinculados al Proyecto Manhattan, una iniciativa que desarrolló las primeras bombas atómicas.

Según la disponibilidad de las armas nucleares alrededor del planeta, querían evaluar cuándo podría ser el “apocalipsis” de la Tierra. En ese año, el reloj se fijó en siete minutos antes de la medianoche.

Desde entonces, el indicador se ha convertido en una referencia simbólica para medir el nivel de riesgo global . El momento en que la humanidad estuvo más lejos de la “medianoche” fue en 1991, cuando el reloj marcó 17 minutos, tras el fin de la Guerra Fría.

Sin embargo, en los últimos años la evaluación ha incorporado nuevas amenazas, más allá del riesgo nuclear, que reflejan un escenario global cada vez más complejo.

Ahora, el reloj toma en cuenta el cambio climático, la inteligencia artificial, la desinformación y las amenazas nucleares y biológicas.

Los peligros que podrían provocar el fin del mundo

De acuerdo a los científicos, el cambio climático será uno de los principales responsables detrás del próximo fin del mundo . Esto, porque cada vez está provocando más fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, como tormentas, inundaciones y sequías.

Pese a que existe el Acuerdo de París, el boletín menciona la falta de compromiso de los países para reducir efectivamente sus emisiones contaminantes.

Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca Tendencias / La Tercera

Por otra parte, el vertiginoso desarrollo de la IA también fue señalado como un riesgo para el mundo : según el boletín, esta tecnología podría facilitar la propagación de desinformación y reforzar el poder de los gobiernos autoritarios.

Finalmente, la guerra nuclear sigue siendo un potencial peligro para el mundo . Según el reporte, el tratado clave sobre armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia expirará pronto.

Además, las amenazas biológicas , como la pandemia del Covid-19 y la aparición de nuevos virus que tengan un peligro similar, pueden generar impactos graves en la humanidad y sus ecosistemas.

Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca Tendencias / La Tercera

Desde el Boletín de Científicos Atómicos recordaron que su función no es predecir el futuro, sino alertar sobre los peligros actuales.

“El reloj no predice el futuro, sino que ilumina nuestra realidad actual. El reloj ya ha retrocedido antes, y puede volver a hacerlo”, aseguró Alexandra Bell, presidenta y directora ejecutiva del boletín.