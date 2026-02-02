SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    El Reloj del Juicio Final se fijó en 85 segundos antes de la medianoche, la hora más cercana al fin del mundo históricamente. Los expertos advierten sobre los peligros que acechan a la humanidad.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca Tendencias / La Tercera

    El llamado Reloj del Juicio Final volvió a adelantarse y dejó una nueva señal de alerta para el mundo. El Boletín de Científicos Atómicos anunció que este indicador simbólico quedó fijado en 85 segundos antes de la medianoche, lo que significa que estamos cuatro segundos más cerca de una posible catástrofe global, en comparación con la medición anterior.

    El reloj —que funciona como una metáfora sobre el nivel de amenaza que enfrenta la humanidad— considera factores como el desarrollo de armas nucleares, cambio climático, avance de la inteligencia artificial y riesgos biológicos, entre otros.

    Durante una conferencia en la que se anunció el desalentador ajuste, Daniel Holz, profesor de física de la Universidad de Chicago y presidente del comité de ciencia y seguridad del boletín, lanzó una advertencia directa: “Nuestros líderes deben mejorar. Nosotros debemos mejorar”.

    La presidenta y directora ejecutiva del boletín, Alexandra Bell, mueve el minutero del Reloj del Juicio Final. (Crédito: Jamie Christiani)

    Qué es el Reloj del Juicio Final

    El Reloj del Juicio Final del Boletín de Científicos Atómicos fue creado en 1947 por un grupo de científicos vinculados al Proyecto Manhattan, una iniciativa que desarrolló las primeras bombas atómicas.

    Según la disponibilidad de las armas nucleares alrededor del planeta, querían evaluar cuándo podría ser el “apocalipsis” de la Tierra. En ese año, el reloj se fijó en siete minutos antes de la medianoche.

    Desde entonces, el indicador se ha convertido en una referencia simbólica para medir el nivel de riesgo global. El momento en que la humanidad estuvo más lejos de la “medianoche” fue en 1991, cuando el reloj marcó 17 minutos, tras el fin de la Guerra Fría.

    Sin embargo, en los últimos años la evaluación ha incorporado nuevas amenazas, más allá del riesgo nuclear, que reflejan un escenario global cada vez más complejo.

    Ahora, el reloj toma en cuenta el cambio climático, la inteligencia artificial, la desinformación y las amenazas nucleares y biológicas.

    Los peligros que podrían provocar el fin del mundo

    De acuerdo a los científicos, el cambio climático será uno de los principales responsables detrás del próximo fin del mundo. Esto, porque cada vez está provocando más fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, como tormentas, inundaciones y sequías.

    Pese a que existe el Acuerdo de París, el boletín menciona la falta de compromiso de los países para reducir efectivamente sus emisiones contaminantes.

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca Tendencias / La Tercera

    Por otra parte, el vertiginoso desarrollo de la IA también fue señalado como un riesgo para el mundo: según el boletín, esta tecnología podría facilitar la propagación de desinformación y reforzar el poder de los gobiernos autoritarios.

    Finalmente, la guerra nuclear sigue siendo un potencial peligro para el mundo. Según el reporte, el tratado clave sobre armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia expirará pronto.

    Además, las amenazas biológicas, como la pandemia del Covid-19 y la aparición de nuevos virus que tengan un peligro similar, pueden generar impactos graves en la humanidad y sus ecosistemas.

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca Tendencias / La Tercera

    Desde el Boletín de Científicos Atómicos recordaron que su función no es predecir el futuro, sino alertar sobre los peligros actuales.

    “El reloj no predice el futuro, sino que ilumina nuestra realidad actual. El reloj ya ha retrocedido antes, y puede volver a hacerlo”, aseguró Alexandra Bell, presidenta y directora ejecutiva del boletín.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaClimaCambio climáticoReloj del Juicio FinalFin del mundoJuicio finalCientíficosCatástrofe globalCalentamiento globalHumanidadPeligros para la humanidadBoletín de Científicos AtómicosQué es el reloj del juicio finalNoticias de hoyIAInteligencia ArtificialGuerra nuclearAmenazas biológicasCovidLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella sufren el robo de su vehículo en Recoleta: él fue herido por los asaltantes

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Kast inicia este lunes gira por Europa y afina detalles de nominaciones de subsecretarios y delegados

    Quiénes son los aspirantes a liderar la Fiscalía Centro Norte que expondrán este lunes en la Corte

    Lo más leído

    1.
    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    2.
    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    3.
    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    4.
    Review de la Fibra Gamer de Movistar: ¿Vale la pena navegar a 940 Mbps?

    Review de la Fibra Gamer de Movistar: ¿Vale la pena navegar a 940 Mbps?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    Cómo es la vida de los presos dentro del Cecot, la megacárcel de Bukele

    Cómo es la vida de los presos dentro del Cecot, la megacárcel de Bukele

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    En medio de acusaciones cruzadas: ministros de Boric y Kast retoman bilaterales con cita clave en Hacienda
    Chile

    En medio de acusaciones cruzadas: ministros de Boric y Kast retoman bilaterales con cita clave en Hacienda

    Actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella sufren el robo de su vehículo en Recoleta: él fue herido por los asaltantes

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El peso de los subsidios en la baja de la pobreza: PGU explica casi el 60% de las ayudas monetarias en sectores de menores ingresos
    Negocios

    El peso de los subsidios en la baja de la pobreza: PGU explica casi el 60% de las ayudas monetarias en sectores de menores ingresos

    Desarrolladores de Viviendas Sociales: “En 2025 los inicios de obras disminuyeron dramáticamente”

    Sigue el boom de los centros comerciales y sus acciones están entre las más rentables en enero

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard
    Tendencias

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    De estrella a abandonado: el drama de Lichnovsky en el América de México
    El Deportivo

    De estrella a abandonado: el drama de Lichnovsky en el América de México

    Triunfo de Unión Española y caída de Wanderers marcan la jornada dominical de la Copa Chile

    Con el flamante retorno de Paulo Díaz: River y el Rosario Central de Vicente Pizarro no se sacan ventaja

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky
    Cultura y entretención

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Liberación de presos políticos, cambios en las FF.AA. y ley de hidrocarburos: las medidas de Delcy Rodríguez a un mes de la captura de Maduro
    Mundo

    Liberación de presos políticos, cambios en las FF.AA. y ley de hidrocarburos: las medidas de Delcy Rodríguez a un mes de la captura de Maduro

    Andrés de Inglaterra, Sarah Ferguson y Elon Musk: las nuevas revelaciones de los archivos del caso Epstein

    Laura Fernández gana las elecciones presidenciales de Costa Rica y asegura la continuidad del oficialismo

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas