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    Gianni Infantino le entrega a Chile el galardón de plata en los Premios FIFA Forward

    El organismo que rige el fútbol mundial destacó el proyecto de remodelación del Complejo de Alto Rendimiento José Sulantay.

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    La FIFA premia a Chile. En el marco de la 76° reunión del Consejo de la FIFA realizada en Canadá el pasado 30, su presidente, Gianni Infantino, hizo entrega del premio de plata al presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad, durante los Premios FIFA Forward.

    El reconocimiento otorgado a Chile se debe al proyecto de renovación del Complejo de Alto Rendimiento José Sulantay Silva, un recinto clave para el desarrollo del fútbol nacional. Este espacio se ha consolidado como un lugar de trabajo permanente para las distintas selecciones juveniles del país, siendo fundamental en la formación de nuevos talentos.

    Este galardón distingue a los proyectos de infraestructura futbolística más destacados desarrollados por las federaciones miembro del continente, impulsados con el apoyo del Programa de Desarrollo Forward, una iniciativa que busca fortalecer el crecimiento del fútbol a nivel global.

    Este complejo fue inaugurado en octubre de 2025 por el propio Gianni Infantino en la previa de la final del Mundial Sub 20 en la que se enfrentaron Argentina y Marruecos.

    La construcción del complejo demandó una inversión de US$ 3 millones, de los cuales la mitad fue aportada por el organismo afincado en Zúrich. La otra parte del financiamiento corrió por cuenta de la Federación de Fútbol de Chile.

    Con esos recursos se materializó el proyecto, que cuenta con cinco canchas, una de pasto sintético con estándar FIFA -incluyendo tribunas e iluminación-, un gimnasio de 300 metros cuadrados, ocho camarines, instalaciones y salas médicas, una zona de utilería y distintas oficinas para los cuerpos técnicos, entre otras dependencias, las cuales estarán a disposición de todas las selecciones menores, masculinas y femeninas del país.

    Para mí, poder estar en este acto tan importante, honrando a una persona tan excepcional para el fútbol chileno y sudamericano, como don José Sulantay, es un verdadero honor”, dijo Infantino en la oportunidad. “Hablar de José Sulantay es hablar de trabajo, sacrificio, espíritu, esfuerzo silencioso y convicción, que era uno de sus valores más preciados, además de la fe en el talento chileno buscando jugadores por todo Chile, hasta que pilló a una generación dorada que nos dio tantas alegrías, compitiendo de igual a igual”, complementó Milad.

    Marco Antonio Sulantay se sumó a los recuerdos. “Es motivo de una alegría inmensa y un orgullo indescriptible que se haya tomado la decisión de honrar con su nombre el complejo deportivo de las selecciones menores y femeninas de Chile”, valoró.

    Por más de una década, las selecciones mayores de Chile contaron, en promedió, con siete jugadores titulares provenientes de los procesos liderados por José Sulantay en todas las competencias que le tocó participar. Por eso su legado se alza mucho más allá de las consideraciones estadísticas. Se trata de su trabajo intenso por cambiar una mentalidad conformista, por una ganadora; de cambiar la personalidad pasiva, por una competitiva, y de convencer a los jugadores de que nadie está por sobre ellos en una cancha, en igualdad de condiciones, siempre y cuando se haya entrenado mejor que el rival”, resaltó el parlamentario.

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