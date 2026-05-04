Comisión de Constitución del Senado aprueba propuesta para que el juez Dinko Franulic se integre a la Corte Suprema

La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado recibió este lunes a Dinko Franulic, el juez propuesto por el Presidente José Antonio Kast para que se sume a la Corte Suprema en la vacante por el cese en el cargo del exministro Sergio Muñoz.

La Moneda se inclinó por Franulic en atención a su trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial.

Acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, el magistrado expuso ante los senadores integrantes de la instancia.

Tras esto, los legisladores procedieron a la votación y en forma unánime expresaron su conformidad con la propuesta del Ejecutivo para que el juez de la Corte de Apelaciones de Antofagasta se integre al máximo tribunal.

Andrés Longton de Renovación Nacional (RN), Claudia Pascual del Partido Comunista (PC), Paulina Vodanovic del Partido Socialista (PS) y Pedro Araya, del Partido por la Democracia (PPD), indicaron que el magistrado cumple con todos los requisitos para el cargo.

En su presentación, el aspirante al máximo tribunal reconoció que existe “preocupación” por los fenómenos de crimen organizado.

“La preocupación está. Hay situaciones muy complejas, grupos de criminales muy complejos que operan de manera cruel”, planteó, explicando que además del anonimato de jueces en casos puntuales, no se consideran otras medidas para evitar que este tipo de grupos afecte la labor de la magistratura. Por ello, propuso que con “ayuda experta” se evalúe si es necesario adoptar otras acciones.

Foto: X @MinjuDDHH

El senador Pedro Araya, presidente de la comisión y legislador por la zona en que el magistrado trabaja, manifestó su respaldo al candidato.

“En Antofagasta yo creo que no hay dos opiniones respecto a las cualidades personales del ministro Franulic, de su probidad y de su imparcialidad al momento de fallar”, resaltó.

La propuesta del Presidente José Antonio Kast debe ser discutida en la Sala de la Cámara Alta y requiere el voto de 2/3 de los senadores en ejercicio para su ratificación.

El 23 de marzo, la Corte Suprema elaboró la quina que propuso al Ejecutivo entre 18 postulantes al cargo.

Además del nombre seleccionado por el gobierno, la quina estaba integrada por Eliana Quezada Muñoz, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, incluida por derecho propio y los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Hernán Crisosto Greisse, Marisol Rojas Moya, presidenta del tribunal de alzada, y Maritza Villadangos Frankovich.