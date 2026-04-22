Rabat debuta en su primer nombramiento supremo: gobierno nomina a ministro Dinko Franulic para el máximo tribunal

Este miércoles la administración del Presidente José Antonio Kast, a través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, concretó la nominación al Senado de su primer candidato para integrar la Corte Suprema.

De acuerdo con fuentes consultadas por La Tercera, se trata del presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Dinko Franulic (63), quien integró la quina conformada por el máximo tribunal para proveer el cupo que dejó el destituido ministro Sergio Muñoz. En la quina quedó en segundo lugar con siete votos.

Tras la nominación, el magistrado deberá exponer ante la Comisión de Constitución del Senado, y luego deberá contar con el apoyo de al menos 2/3 de los senadores en ejercicio para ser ratificado en el puesto.

Como indican fuentes ligadas al proceso, La Moneda se inclinó por Franulic en atención a lo que consideran una destacada trayectoria de más de 30 años en el Poder Judicial.

Ministro Dinko Franulic, expresidente Corte de Apelaciones de Antofagasta.

El ministro inició su carrera en 1992 como secretario del Juzgado de Letras de Los Lagos. Posteriormente, se desempeñó como juez del Juzgado de Letras de San José de la Mariquina y como relator de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. A lo largo de su carrera ha ejercido funciones jurisdiccionales en los juzgados de Letras de Curicó, Primero Civil de Antofagasta y en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.

Asimismo, en su currículum destaca que se desempeñó como ministro en la Corte de Apelaciones de Copiapó, para luego asumir en 2010 como ministro del tribunal de alzada de Antofagasta, corte que ha presidido en tres oportunidades, los años 2011, 2019 y 2026. Según dicen en el Ejecutivo, primó su liderazgo interno y una sólida experiencia en gestión judicial. Como punto a favor también se menciona que aportó en la implementación de la Reforma Procesal Penal en 2004.

Quienes conocen de la decisión comentan que la elección de Franulic implica darle el cupo a la centroizquierda debido a que el magistrado se inclina por ese sector político, además, destacan que con esta designación se quiso hacer un guiño a las regiones. Además, cuenta con el apoyo de senadores de distintos sectores, entre ellos, Paulina Núñez (RN) y de Pedro Araya (PPD), ambos de su misma región y el segundo es quien preside la Comisión de Constitución.