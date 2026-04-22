Las razones de Reino Unido para prohibir definitivamente la venta de tabaco a nacidos después de 2008

Habrá que estar atento a ver si la prohibición no es abolida, como ocurrió ya en Nueva Zelanda, pero esta vez Reino Unido dio un paso clave en su lucha contra el tabaquismo: la nueva Ley de Tabaco y Vapes, que fue aprobado por el Parlamento el martes, dicta que los jóvenes que hoy tienen 17 o son menores nunca podrán comprar cigarros legalmente.

Tanto la Cámara de los Comunes como la Cámara de los Lores han aprobado el borrador final de la trascendental legislación que pretende impedir que cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009 empiece a fumar. Esto, mediante la prohibición de la venta de tabaco en comercios, con el objetivo de crear una generación libre de humo. La ley se aplicará en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Una vez que reciba la sanción real -lo que se espera suceda la próxima semana-, los ministros también contarán con nuevas facultades para regular el tabaco, los cigarrillos electrónicos y los productos con nicotina, incluyendo sus sabores y envases. La ley endurece los controles sobre el vapeo, incluyendo la prohibición de la venta de productos de vapeo y nicotina a menores de 18 años y la restricción de la publicidad, las exhibiciones, la distribución gratuita y los descuentos.

Alrededor del 10% de los adultos en Gran Bretaña -aproximadamente 5,5 millones de personas- usan cigarrillos electrónicos, según la organización benéfica Action on Smoking and Health. Estos niveles se han mantenido prácticamente sin cambios desde 2024, lo que sugiere que el crecimiento ha comenzado a estabilizarse.

Aproximadamente la mitad de las personas que usan cigarrillos electrónicos son exfumadores, mientras que alrededor del 40% continúa fumando además de vapear, indicó la organización.

Esta ley forma parte de una serie de medidas destinadas a combatir los efectos del tabaquismo en la salud, una de las principales causas de muerte, discapacidad y enfermedades prevenibles en Reino Unido.

Según estimaciones oficiales, fumar provoca alrededor de 64.000 muertes y 400.000 ingresos hospitalarios al año en Inglaterra, y le cuesta al Servicio Nacional de Salud (NHS) unos 3.000 millones de libras (4.000 millones de dólares) anuales en tratamientos para enfermedades relacionadas con el tabaco, como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Se estima que esto implica un costo total para la sociedad de entre 21.300 y 27.600 millones de libras esterlinas al año en Inglaterra, principalmente debido a la pérdida de productividad.

Un informe de 2024 sobre los hábitos de tabaquismo en adultos en Gran Bretaña, elaborado por la Oficina Nacional de Estadística, reveló que tres cuartas partes de los fumadores desearían no haber empezado a fumar y la mayoría quería dejarlo. Citando estas estadísticas, el Ministerio de Salud, en una evaluación del proyecto de ley de prohibición generacional del tabaco, afirmó: “La adicción no es una elección”.

Técnicamente, la nueva ley aumentará la edad legal para comprar cigarrillos, puros o tabaco en Reino Unido, que actualmente es de 18 años, en un año cada año, empezando el 1 de enero de 2027. Esto significa que las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009 nunca podrán comprarlos.

En miras a penalizar sobre todo a los que proporcionan el acceso al tabaco, los minoristas se enfrentarán a sanciones económicas por vender estos productos a personas que no tengan derecho a ellos.

Además de las restricciones al tabaco, también se prohibirá el vapeo en coches con niños, parques infantiles, zonas aledañas a colegios y hospitales, ampliando así las leyes antitabaco. El vapeo seguirá estando permitido fuera de los hospitales para apoyar a quienes intentan dejar de fumar.

Los establecimientos de hostelería al aire libre, como las terrazas de los pubs, y los espacios abiertos más amplios, como playas y espacios privados al aire libre, no están incluidos en los planes. De todos modos, las personas también podrán seguir fumando y vapeando en sus hogares.

El secretario de Estado de Salud y Asistencia Social, Wes Streeting, se refirió a la ley como un momento histórico para la salud de Reino Unido, y añadió: “Más vale prevenir que curar: esta reforma salvará vidas, aliviará la presión sobre el Servicio Nacional de Salud (NHS) y construirá una Gran Bretaña más saludable”.

La ministra de Salud, la baronesa Gillian Merron, declaró ante la Cámara de los Lores el lunes: “De hecho, se trata de la mayor intervención de salud pública en una generación, y puedo asegurar a todos los lores que salvará vidas”.

Lord Michael Naseby, un diputado conservador, afirmó que el proyecto de ley sobre tabaco y cigarrillos electrónicos “molesta a mucha gente de ese sector”, incluidos los minoristas. “Lo que realmente necesitamos es comprender bien cómo educar a la gente para que no empiece a fumar”, dijo. En respuesta a Lord Naseby, Lady Merron declaró: “Puedo asegurarle a Lord Naseby, como ya lo he hecho en varias ocasiones, la estrecha colaboración que hemos mantenido con los minoristas, y seguiremos haciéndolo”.

Sarah Sleet, directora ejecutiva de Asthma and Lung UK, declaró: “Esta histórica ley transformará la salud de la nación. Un futuro sin humo significa que la industria tabacalera ya no podrá causar estragos en los pulmones de la próxima generación”.

Los detractores de la medida advierten sobre eventuales efectos colaterales. “Las medidas excesivamente restrictivas, en particular en lo que respecta a los sabores y la disponibilidad de productos, podrían, sin querer, llevar a los exfumadores de vuelta al tabaco o a mercados no regulados”, dijo Richard Begg, de VPZ The Vaping Specialist.

Mark Oates, fundador de We Vape, declaró: “Es vital que el gobierno proteja los sabores de los cigarrillos electrónicos, que siguen siendo el incentivo más eficaz para que los fumadores adultos se pasen a una alternativa menos dañina”.

Otras experiencias

Reino Unido no es el primer país en prohibir definitivamente el tabaco, pero sí uno de los más grandes. De todos modos, algunos temen que la prohibición actual viva la suerte que una legislación similar tuvo en Nueva Zelanda. En 2022, la legislación pionera introdujo una edad mínima para fumar que aumentaba progresivamente, impidiendo que quienes nacieron después de enero de 2009 pudieran comprar cigarrillos legalmente, junto con una serie de otras medidas para que fumar fuera menos asequible y accesible.

Obtuvo un amplio apoyo público, elogios internacionales de defensores de la salud e inspiró planes similares en Reino Unido. Pero antes de que los cambios entraran en vigor, el nuevo gobierno de derecha de Nueva Zelanda la derogó inesperadamente: fue la primera medida tomada por el Partido Nacional y el Partido Act, de tendencia libertaria, el primer día que llegaron al poder.

La protesta pública más enérgica contra la prohibición provino de los dueños de tiendas de conveniencia, quienes temían que la medida redujera drásticamente sus ganancias y los expusiera a la delincuencia.

La industria tabacalera también protestó. Una investigación de la emisora ​​RNZ sobre uno de los grupos antitabaco más visibles, Save Our Stores, reveló que la campaña, diseñada para parecer un movimiento popular, estaba siendo financiada discretamente por las tabacaleras British American Tobacco New Zealand e Imperial Brands.

En 2025, otro país dio finalmente el paso definitivo contra el tabaco. Maldivas comenzó a implementar la prohibición de fumar para todas las personas nacidas después de enero de 2007, convirtiéndose en el único país con una prohibición generacional del tabaco, según su Ministerio de Salud.

La medida, impulsada por el presidente Mohamed Muizzu y que entró en vigor el 1 de noviembre, “protegerá la salud pública y promoverá una generación libre de tabaco”, declaró el ministerio. “Según la nueva disposición, las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2007 tienen prohibido comprar, usar o que se les vendan productos de tabaco en Maldivas”, añadió.