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    Fiscalía de Perú pide 35 años de cárcel por secuestro y extorsión para “El Monstruo”, líder de Los Injertos del Cono Norte

    Erick Moreno Hernández en 2022 dirigió el secuestro de los empresarios Erick Trujillo y César Corrales en Lima, y luego extorsionó a sus familiares exigiendo pagos de hasta US$300.000. La lectura de sentencia será el próximo 24 de junio.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El líder de Los Injertos del Cono Norte, Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo". Foto: Archivo.

    La Fiscalía de Perú solicitó este viernes una pena de 35 años de cárcel para Erick Moreno Hernández, el líder del grupo de sicarios Los Injertos del Cono Norte, por los delitos de secuestro y extorsión.

    El fiscal provincial de Condevilla, Porfirio Capcha, pidió dicha condena al considerar que Moreno, también conocido por el alias de “El Monstruo”, dirigió el secuestro de los empresarios Erick Trujillo y César Corrales en Comas, uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, en marzo de 2020.

    El criminal, que compareció desde una prisión de Callao, extorsionó a los familiares de sus dos rehenes exigiendo pagos de hasta US$300.000, como señaló la fiscalía durante un juicio oral de acuerdo al diario peruano El Comercio.

    La defensa, por su parte, consideró que no existen pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad del acusado en los hechos.

    La justicia programó la lectura de sentencia para el próximo 24 de junio.

    El líder de Los Injertos del Cono Norte, Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo". Captura pantalla.

    Moreno se encuentra en prisión preventiva por un delito de pertenencia a organización criminal, después de que a principios de febrero un juzgado de Perú ordenara su reclusión por 36 meses.

    “El Monstruo” fue capturado en septiembre de 2025 en la localidad de San Lorenzo, en Paraguay, desde donde fue posteriormente extraditado.

    El líder de Los Injertos del Cono Norte, condenado a 32 años de cárcel y prófugo de la justicia peruana desde 2022, fue arrestado en una operación que comenzó en febrero de 2024, coordinada por las policías de ambos países junto a la Interpol.

    Más sobre:PerúFiscalíaErick Moreno HernándezEl MonstruoPenaExtorsiónSecuestroMundo

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