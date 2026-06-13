Evacúan totalidad de edificio del centro de Santiago por incendio que afecta a departamento

Esta noche un voraz incendio obligó a la evacuación total de un edificio del centro de Santiago, debido a un incendio que se reporta en dos departamentos que son afectados por las llamas.

De acuerdo a la información disponible, el siniestro ocurre en una torre de departamentos de calle San Isidro con Alonso de Ovalle, en las cercanías del Metro Santa Lucía. En primera instancia el fuego comenzó en una vivienda, pero se extendió hasta el piso superior.

Para asegurar la llegada oportuna de los equipos de emergencia, el tránsito fue suspendido en las inmediaciones del sector.

Hasta el lugar llegaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

El fuego afecta a dos viviendas que se encuentran alrededor del piso 12, (de 24 en total) por lo que se trabaja con escaleras telescópicas de Bomberos.

Diez compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago llegaron para combatir las llamas.