Jefe de la Defensa Nacional en Coquimbo y situación en la región: “No ha sido necesario implantar más restricciones”

El jefe de la Defensa Nacional en Coquimbo, el general del Ejército Eugenio Ribba, abordó con Desde la Redacción de La Tercera el estado de la región, que se encuentra en estado de excepción por catástrofe tras el sistema frontal de la semana pasada.

Y es que hace ocho días, el 20 de julio, Ribba es el encargado de la coordinación de los distintos organismos y el despliegue de las Fuerzas Armadas en la región.

En ese sentido, señaló durante la entrevista que ya a esta altura tienen “ una gran certeza de haber comunicado a todas las pequeñas localidades que están especialmente hacia la precordillera y las caletas que están en la costa”.

Ejército de Chile

“Eso nos ha permitido poder ir haciendo un direccionamiento y focalizar los abastecimientos tanto aéreos con los helicópteros y también con lanzamientos de carga que hemos hecho desde aviones con paracaídas, terrestres también con vehículos especiales que hemos traído”, explicó.

Ahora mismo, la principal comuna donde están enfocados en lograr conectar las rutas secundarias es Combarbalá. “Ahí estamos llevando nuestros esfuerzos para poder conectar a todas estas localidades, y también aquí en la provincia de Elqui, en la zona noreste, sector de Lambert, Aguagrande, Almirante La Torre. También estamos planificando una operación de lanzamiento de carga en esa zona y especialmente Combarbalá en la provincia de Limarí”, detalló.

Respecto al abastecimiento de agua, explicó que es cercano al 100% , pero “empleando los métodos de contingencia”.

“Por ejemplo, en localidades en que las personas abren la llave en la casa y les sale agua, pero esa agua está siendo llenada en los estanques de la localidad con también aljibes. Si bien a las personas les está llegando agua, es un sistema alternativo, un sistema de contingencia”, enfatizó Ribba.

Trabajo de restablecimiento de caminos

El general Ribba destacó el trabajo del ejército en el despeje de rutas tras la emergencia, en particular con la ruta 5 Norte.

“Eso se ha hecho rápido y eso permitió que en un plazo corto estuvieran todas las comunas, donde están las municipalidades y los sectores poblados más importantes estuvieran, o más poblados, estuvieran conectados ya, no en las mejores condiciones, pero sí con conectividad”, explicó.

Gracias a lo anterior, el trabajo del se ha podido focalizar en las localidades más pequeñas, afectadas principalmente en su suministro de agua.

No ha sido necesario un toque de queda

Por todo lo anterior, el general del Ejército fue enfático en señalar que no ha sido necesario la imposición de un toque de queda en Coquimbo , ya que “la situación de seguridad siempre fue normal, no hubo desabastecimiento aquí en la región, entonces no ameritaba”.

Eso sí, se establecieron algunas restricciones a actividades particulares, como la asistencia de personas a zonas cordilleranas o prohibir el uso de servicio de lavado de autos.

“En realidad ha sido eso, no ha sido necesario importar más restricciones”, concluyó sobre la situación de la región.

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