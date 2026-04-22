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    El dólar se toma un respiro luego de dos jornadas consecutivas de avances

    La moneda de Estados Unidos cerró sin grandes variaciones luego de dos jornadas consecutivas de avances marcados.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 22 de abril del 2026 JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar cerró sin grandes variaciones respecto al cierre de este martes y luego de una jornada marcada por la volatilidad. Durante el día pesó el contexto internacional.

    Al cierre de esta edición, el dólar bajó $0,95 respecto a la jornada anterior y llegó a un valor de $888,55 la unidad. Durante los dos días anteriores, la divisa sumó $11,50.

    La divisa registró un máximo de $893,00 y también un mínimo de $886,80. Es decir, la divisa alcanzó a subir y bajar cerca de casi $4 durante el día.

    “Es un mercado que sigue calibrando fuerzas opuestas: por el lado externo, el dólar global recupera algo de terreno, con el Dollar Index en 98,60, mientras que las perspectivas de los analistas apuntan a que los recortes de tasas de la Reserva Federal se habrían postergado hacia fines de 2026, lo que entrega soporte adicional a la divisa estadounidense”, comentó Sebastián Castellanos, senior account manager de la app de inversiones XTB.

    Por el otro lado, el cobre avanzaba. Uno de los principales soportes del peso chileno ganaba terreno en su valor a tres meses en Comex. Los futuros del metal subían 2,12% a US$6,13 por libra.

    “Está favorecido por una mejora parcial del apetito por riesgo y por tensiones de oferta; entre ellas, destaca la interrupción de envíos de ácido sulfúrico desde China a Chile, un factor que amenaza parte de la producción local y que tiende a respaldar al principal producto de exportación chileno”, agregó Castellanos.

    Según informó Reuters, con datos de Aduanas de Chile, las exportaciones chinas de ácido sulfúrico a Chile se redujeron a cero en marzo. “Ha dejado al principal productor mundial de cobre enfrentándose a una escasez de suministros del producto químico, usado para fabricar aproximadamente la mitad de su metal refinado”, advirtió en su nota.

    La agencia de noticias también comentó que Chile no produce suficiente ácido por sí mismo; depende de las importaciones, el 37% de las cuales proceden de China.

    El valor al contado del cobre en la Bolsa de Metales de Londres cerró casi estable en US$5,98 la libra respecto al cierre de este martes (-0,02%).

    En la jornada también pesaba el conflicto en el Medio Oriente, donde el mercado seguía el caso con cautela tras la extensión del alto al fuego informada por Estados Unidos al cierre de este martes y de cara al fin del plazo original.

    “Hacia los próximos días, el escenario alcista para el dólar en Chile se afirmaría con cierres sobre $889-$890, lo que podría abrir espacio hacia $900, en cambio, un escenario bajista tomaría fuerza si pierde la zona de los $880, habilitando descensos hacia $870”, proyectó Castellanos de XTB.

    Más sobre:MercadosDólarCobre

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