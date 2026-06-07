Roberto Sánchez, candidato presidencial peruano, y relación con Chile: “No tenemos ninguna dificultad limítrofe, estamos en paz total”

Pese a tener una extensa carrera política, el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, no era, sino hasta la primera vuelta, muy conocido por la mayoría de los peruanos. Sánchez está en una estrecha competencia con Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con quien se enfrenta hoy, en medio de encuestas que dan la ventaja a uno y otro.

Usando el sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo, Sánchez ha buscado conquistar al electorado con un discurso centrado en las alianzas y la recuperación económica de Perú.

En los días previos al balotaje de este domingo, se ha reunido con distintas fuerzas políticas. Su cierre de campaña fue el jueves, en Lima. También se reunió con la prensa extranjera e incluso se dio el tiempo para acompañar ayer a su hija Qorianka, que se prepara en la catequesis para su primera comunión.

En conversación con La Tercera analizó los desafíos de su gobierno en caso de ganar los comicios.

Hoy como cada sábado acompañamos a Qorianka nuestra hija que se prepara en la catequesis para su primera comunión. Que Dios bendiga y proteja a todas las niñas y niños del Perú y del Mundo. pic.twitter.com/qVPEyooJCY — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 6, 2026

¿Tiene planeado alguna estrategia en el caso de que usted gane las elecciones mañana y la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no reconozca la derrota e impugne las actas como ocurrió ya en el 2021 y también en la primera vuelta?

-Ciertamente que nosotros nos hemos organizado con personeros para la defensa del sentido del voto en cada mesa de votación. Tenemos acreditada nuestra presencia en las instancias técnicas y de seguimiento en el propio sistema electoral y saludamos la presencia de la comunidad internacional de la OEA, la Unión Europea, como observadores electorales que han puesto altos estándares y han permitido en la primera vuelta derrotar la narrativa del fraude que ha dificultado y nos ha afectado durante 20 días el inicio de la campaña de la segunda vuelta.

Hoy nosotros nos hemos expresado públicamente en estos días, en nuestro respeto a los resultados electorales, con victoria política o no, refrendaremos ese gesto a través de la fiscalización que el derecho mismo nos asiste. El Perú necesita compromiso serio con la democracia y la estabilidad. Yo entiendo que es lo que menos puede dar la otra fuerza política, pero mínimamente debe haber un compromiso serio, notable para impedir el desgobierno, sobre todo cuando el propio sistema electoral ha dicho que de acá a un mes recién darán los resultados electorales y la proclamación. Eso pone en una situación de riesgo a una situación eventual de convulsión.

Pero también tenemos la esperanza de que estos días no solamente hemos logrado una sólida coalición política que nos permite garantizar la presencia parlamentaria suficiente para evitar desgobierno y vacancia presidencial, sino también la adhesión de líderes de todos los sectores del sector social, cultural, del arte, de la ciencia, de la academia, de los medios de comunicación. Es decir, una serie de liderazgos han dicho debemos de recuperar la democracia, debemos recuperar los parámetros de separación de poderes, de estabilidad política para recuperar el desarrollo y eliminar la pobreza. Son aspectos claves de este consenso que hemos logrado y vamos con esperanza, remontando desde abajo por un pueblo que quiere democracia.

El candidato presidencial peruano Roberto Sanchez. Foto: Mariana Bazo / Zuma Press / Europa Press / Contacto.

Perú no ha tenido un presidente que termine su mandato desde Ollanta Humala (2011-2016), ¿qué tiene planeado hacer como Presidente en caso de que el Congreso lo quiera vacar? ¿Tiene los acuerdos políticos suficientes?

-Sí, hemos logrado una coalición importante que nos permite también mejorar la correlación parlamentaria, pero igual nosotros vamos por más y convocamos a las otras fuerzas. El camino que nosotros planteamos es que hay que parar el enfrentamiento. Y yo creo que este proceso electoral tiene esa tarea y ese desafío. Y por lo menos nosotros estamos dispuestos a recorrerlo.

¿En caso de ser elegido, cómo será su relación con el presidente chileno José Antonio Kast?

-Indistintamente de las coyunturas de gobierno que tienen a uno u otro sucesor en el cargo. Nosotros en el gobierno del presidente Pedro Castillo sostuvimos varias reuniones de carácter binacional con el presidente Boric Chile, es nuestro socio comercial. Hay un comercio relevante, no solamente por ser países vecinos. Tenemos resuelto nosotros (las) dificultades limítrofes, no tenemos ninguna, estamos en paz total y nuestra tarea es de profundizar nuestras relaciones comerciales, nuestras relaciones de cooperación, de hermandad de nuestros pueblos. La única ruta es el desarrollo, el comercio. Respetamos absolutamente. Nos declaramos un país internacionalista que cree en la multilateralidad. Estoy segurísimo que pondremos por delante el desarrollo de nuestras naciones hermanas para profundizar: como hijo de la Cordillera de los Andes, yo creo en un futuro compartido, como siempre, entre Perú y Chile.

¿Tiene pensado algunas medidas para la migración en el sur de Perú?

-Nosotros, así como hemos sido acogidos por Chile en la época difícil de la guerra interna en el Perú, que ha motivado una presencia de peruanos en nuestro país hermano, con un esfuerzo increíble, nosotros también creemos en el derecho a la inmigración. Pero estas tienen que ser, pues, en estándares de legalidad, en estándares de respeto a la justicia y las leyes de nuestros países.

Nosotros también criticamos que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski haya liberalizado y permitido simplemente a diestra y siniestra y sin ninguna condición regulatoria, una superpoblación que llega ya casi a dos millones de hermanos venezolanos en el Perú y que, ciertamente, una minoría presente también en la criminalidad. Pensamos que así como seremos implacables contra la criminalidad del nacional, también lo haremos en el mismo estándar de la ilegalidad internacional y procederemos no solamente a la investigación, sino la expulsión del país en esos casos de la actuación en lo ilegal. Debemos de asegurar una coordinación adecuada que permita no poner en riesgo ni los derechos ni la vida social con seguridad que requerimos en nuestro Perú, que hoy también está muy golpeada por el crimen, el sicariato. Siete peruanos son afectados cada día con muerte. Una criminalidad donde la estadística nos dice que la gran mayoría de delitos es de origen nacional. Hay un porcentaje mínimo de carácter internacional que igual debemos de solucionar. En eso no hay disfunción pequeña, hay que aplicarle el imperio de la ley para que podamos tener una convivencia pacífica.

Se lo ha comparado con el ex presidente Pedro Castillo, ¿en qué se diferencia usted al exmandatario?

-Somos aliados, hermanos fraternos, compañeros. Nos hemos encauzado en la recuperación de la democracia, en su libertad, en la reparación de justicia. Los que han sido asesinados por este régimen, 56 crímenes de Estado, siete de ellos menores de edad. Son estándares que hoy están en impunidad y no puede ser. Eso nos ha motivado a una alianza política precisamente con este sombrero que es el del presidente Pedro Castillo, yo lo uso cedido por él con respeto, con afecto, con lealtad y que esa reivindicación del movimiento y del pueblo que fue discriminado su voto, vacado ilegalmente, detenido sin mandato judicial, siendo presidente. Claro, porque la discriminación, el racismo forma parte de las élites en el Perú. Nosotros trabajamos en el marco del derecho constitucional porque el presidente en ejercicio tiene la capacidad de otorgar gracia presidencial. Nosotros decimos que la voz del pueblo es la voz de Dios y la libertad del presidente Pedro Castillo, con la victoria este 7 de junio, será una realidad política que vamos a corresponder y que vamos a dirigir y a emitir.

Usted recientemente hizo un nuevo programa producto de la alianza con otros partidos, pero muchos los han criticado y dice que esto es una maniobra para ocultar una posición más radical. ¿Cómo le responde a estas personas que que a usted lo critican?

-En realidad, es legítimo que se hagan alianzas si ninguna fuerza ha obtenido mayoría. Uno más uno suman dos. Hasta para hacer política necesitamos una mayoría social y política. Y si bien es cierto no están representados como requisitos de una candidatura en segunda vuelta, son hechos políticos que nosotros nos hemos comprometido. Firmado y presentado al pueblo peruano. ¿Qué más legitimidad de un político que esta coalición? Si eso es una crítica, será la crítica del perdedor que no se ha atrevido, no ha crecido en lograr mayorías, políticas y consensos para poder recuperar la democracia y un sano desarrollo con justicia para el Perú. Nosotros sí somos capaces de decir bajamos un ritmo para que el Perú gane y esa es nuestra apuesta.

¿Qué mensaje le quiere enviar a los peruanos que viven en Chile?

-Dirigirme a los peruanos en el exterior, a mis hermanos, primos, tíos, allá en Santiago, en San Felipe, Renca y otras ciudades. Yo desde acá, a todos los peruanos en el exterior, que son cientos y miles que han se han sacrificado a través de la chamba (trabajo) y la acogida empática de nuestros hermanos de Chile para con las remesas económicas mensuales, nos hayan podido ayudar a soportar los años difíciles que ha tenido el Perú. Esa aportación histórica no ha sido bien acompañada por una política de Estado que defienda también en el aspecto consular a los peruanos en el exterior, para brindar asistencia técnica para su formalización, su regularización y condición legal, pero también para la repatriación y para el retorno. Es decir, creemos que la representación política es algo que también debe de mejorar para millones de peruanos en el exterior que solamente tienen dos escaños de representación parlamentaria. Eso no es justo. Tenemos que modificar: desde la Cancillería vamos a crear un Viceministerio de Asuntos Consulares para la adecuación y el tratado y la extensión de nuestros derechos a los peruanos en el exterior. Ese es el compromiso. Y hoy le invocamos mañana (hoy) a que el 7 de junio, día de la Bandera, día de la de la Dignidad, que juntos recuperemos la democracia y usar un casamiento de hermanamiento entre nuestros países Perú y Chile.