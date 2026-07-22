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    Política

    Comisión mixta aprueba compensación a municipios en la megarreforma y ambas Cámaras deberán votar nuevo articulado

    La nueva fórmula fue aprobada con los seis votos del oficialismo en la instancia. Ahora la Cámara de Diputados y el Senado deberán votar esta nueva fórmula.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    José Miguel Wilson
    Valparaiso, 22 de julio 2026 El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la sesión de la comision mixta para tramitacion del proyecto de ley para la reconstruccion nacional Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Cerca de las 17:00 horas, la comisión mixta por la megarreforma aprobó la fórmula con que se espera compensar a las municipalidades la exención de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años.

    La propuesta contó con los seis votos del oficialismo en la instancia legislativa: Rodolfo Carter (Ind), Agustín Romero (PRep.), Javier Macaya (UDI), María José Gatica (RN), Flor Weisse (UDI) y Diego Schalper (RN).

    En tanto, mostraron su rechazo las senadoras Danisa Astudillo y Paulina Vodanovic, ambas del Partido Socialista, y el diputado frenteamplista Jorge Brito. Daniel Manouchehri (PS) abandonó la instancia antes del inicio de la votación.

    La fórmula aprobada considera que la Tesorería General de la República (TGR) distribuya los recursos destinados a compensar la menor recaudación por la exención del impuesto territorial.

    Así, cada municipio, según detalla el nuevo articulado, reciba “la misma proporción que les habría correspondido sobre la recaudación dejada de percibir, conforme a las reglas vigentes de afectación, distribución y participación de dicho impuesto”.

    “La menor recaudación mencionada en el inciso anterior será estimada anualmente por el Servicio de Impuestos Internos, el cual informará a la Dirección de Presupuestos y a la Tesorería General de la República”, añade el artículo al respecto.

    Además, para acceder a esta compensación, los municipios deberán mantener al día la información de recursos humanos ante la Dipres y reducir en un 30% los tiempos de tramitación de permisos respecto del promedio registrado entre 2023 y 2025.

    Con ello, ahora la Cámara de Diputados deberá votar esta nueva propuesta.

    Posteriormente, desde las 19:30 de este miércoles, se espera una sesión especial del Senado para la votación de esta fórmula, lo que podría terminar con el despacho esta jornada del último articulo faltante del proyecto de Reconstrucción Nacional.

    Más sobre:MegarreformaComisión mixtaMunicipiosCompensación

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