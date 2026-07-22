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    Quiroz desconoce advertencia de Sedini por cambios al Mepco y alza de combustibles: “No recuerdo que lo haya hecho, en absoluto”

    El titular de Hacienda, además, descartó que haya sido el personero que emplazó a la exvocera de gobierno a cambiar su estilo: “Nunca he hecho ninguna advertencia a ningún colega”, afirmó.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la exvocera de gobierno, Mara Sedini. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, desconoció la advertencia que la exvocera de gobierno, Mara Sedini, afirmó haber hecho a La Moneda sobre los cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y la consecuente alza para los ciudadanos.

    Esto, luego que la ex secretaria de Estado rompió el silencio y aseguró que durante su gestión enfrentó un sabotaje articulado dentro del propio Ejecutivo. Eso, dijo, incluidos llamados a que cambiara su estilo.

    En una extensa entrevista en Sin Filtros, la periodista y actriz apuntó al Segundo Piso, liderado por Alejandro Irarrázaval, cuestionó a dirigentes de RN y sostuvo que desde antes de asumir existían intentos por debilitar su posición.

    No solo eso. Sedini también recordó un comité político en que el gobierno resolvió ajustar el Mepco y permitir un alza en el precio de las bencinas tras la guerra entre EE.UU. e Irán.

    Según relató, advirtió en esa instancia que la decisión chocaba con el relato económico del Ejecutivo, centrado en la rebaja del impuesto a las empresas, contenido en la megarreforma. Días después, aseguró, se enteró de que un alto personero comentó: “Díganle a esta niñita que no hable más y no hable tanta hue...”.

    El jefe de la billetera fiscal fue requerido sobre la supuesta advertencia, a lo que respondió: “No, no recuerdo que lo haya hecho, en absoluto”.

    “El tema del Mepco fue una decisión absolutamente técnica, además basada en la situación fiscal que teníamos, y la situación de deuda y lo fuerte que fue la crisis. Y lo que ha ocurrido después demuestra que no estábamos perdidos en la magnitud del conflicto”, añadió.

    El titular de Hacienda, además, descartó que haya sido el personero que emplazó a la exvocera de gobierno a cambiar su estilo: “Nunca he hecho ninguna advertencia a ningún colega”, afirmó.

    Con todo, Quiroz sostuvo que tiene “la mejor opinión de ella. Fuimos excelentes colegas y amigos también”.

    Más sobre:MAra SediniJorge QuirozMepcoCombustibles

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