Los resultados de la matriz de Google cumplen las expectativas, pero la firma eleva sus previsiones de gastos

Alphabet, la matriz de Google, respondió las expectativas del mercado en la segunda parte del año, pero las previsiones de gastos mayores empañaron el reporte.

Durante el segundo trimestre, la firma reportó ingresos por US$119.800 millones frente a los US$116.930 millones previstos por el mercado.

“Un desempeño sólido tanto en su negocio publicitario tradicional como en Google Cloud, que creció hasta los US$ 24.770 millones y acumula una cartera de pedidos de US$ 514.000 millones. Esta cifra evidencia que la demanda empresarial por servicios de nube e IA continúa acelerándose y ofrece visibilidad de crecimiento”, dijo Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB, sobre los resultados de Alphabet.

Ante este contexto, los futuros de las acciones de la firma subían.

Sin embargo, Google volvió a elevar sus previsiones de gasto, lo que no fue bien recibido por el mercado y los futuros de las acciones bajaron. La firma respaldó la medida en base a la demanda que existe por infraestructura en relación con inteligencia artificial (IA).

En concreto, la firma dijo que prevé un gasto de entre US$195.000 y US$205.000 millones en 2026, cifra superior a la previsión de entre US$180.000 y US$190.000 millones del trimestre anterior.

“Seguimos en un entorno con escasez de oferta”, declaró la directora financiera, Anat Ashkenazi, a los analistas durante la presentación de resultados de la compañía. “Creo que lo hemos dicho durante varios trimestres consecutivos, y estamos observando una demanda muy fuerte, tanto por parte de clientes externos de la nube como en todo el negocio”, dijo Ashkenazi y según consignó CNBC.

“Tras un trimestre con flujo de caja negativo, el nuevo aumento en la inversión de capital no le sienta bien a Alphabet”, afirmó Thomas Monteiro, analista sénior de Investing.com a Reuters. “Las empresas que generan más efectivo en el mercado ahora gastan más de lo que ingresan. Mientras los ingresos sigan creciendo, los inversionistas lo tolerarán. Pero el capital vuelve a tener un costo real, y el margen de error se reduce cada trimestre”, agregó.