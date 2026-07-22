Los resultados de Tesla de Elon Musk no cumplen las expectativas del mercado

Tesla reportó ingresos que superaron las expectativas, pero las ganancias fueron menores a las que esperaba el mercado durante el segundo trimestre.

Según reportó la firma, las ganancias por acción llegaron a US$0,33 frente a los US$0,51 que se esperaban. Mientras que los ingresos de la firma se ubicaron en US$28.240 millones frente a los US$25.710 millones que proyectaba el mercado durante la segunda parte del año.

“Por primera vez en más de dos años, registró un flujo de caja libre negativo, ya que el fabricante de vehículos eléctricos dirigido por Elon Musk aceleró el gasto en infraestructura para sus ambiciones en inteligencia artificial y robótica”, dijo Reuters en una nota.

Ante este contexto, las acciones de la firma caían 4,22% en las operaciones fuera de mercado.

Las preocupaciones del mercado se centraron en el gasto que ha realizado Tesla y lo que espera gastar hacia el futuro en sus líneas de conducción autónoma, los robotaxis y los robots humanoides. Negocios que no son el negocio automotor, su actividad principal.

“Musk planea gastar más de US$25 mil millones este año, casi el triple de lo que gastó el año pasado”, resaltó Reuters.

Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB, comentó que “la preocupación se centró en la rentabilidad: el margen bruto retrocedió al 16,8%, por debajo del 19,4% estimado, y el beneficio operativo se redujo a apenas US$ 398 millones frente a los US$ 1.390 millones proyectados. Esto confirma que Tesla sigue priorizando el volumen por encima de los márgenes, en un contexto de presión de precios y descuentos para sostener la demanda”.

En tanto, Ryan Lee, vicepresidente sénior de producto y estrategia de Direxion, empresa especializada en productos cotizados en bolsa, comentó que “la monetización sigue siendo la principal preocupación tras los resultados por debajo de las expectativas”.

“La cuestión es con qué rapidez esas inversiones podrán empezar a respaldar la valoración”, agregó.