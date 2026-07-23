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    Nacional

    Consejero regional del Biobío queda en prisión preventiva tras ser formalizado por violación

    La Fiscalía de Concepción imputó a Alan Bastías Urrutia por un presunto ataque sexual contra una mujer adulta ocurrido en el contexto de una celebración en Chiguayante.

    Por 
    Luis Cerda

    En prisión preventiva quedó el consejero regional del Biobío Alan Bastías Urrutia, luego de que el Juzgado de Garantía de Chiguayante acogiera la solicitud de la Fiscalía tras formalizarlo por el delito de violación.

    La investigación, desarrollada por la Fiscalía de Concepción junto a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI, se inició tras la denuncia de una mujer adulta. De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en el contexto de una celebración realizada en la comuna de Chiguayante.

    Sobre las diligencias realizadas para sustentar la imputación, la fiscal (s) de Concepción, Marcia Matus, sostuvo que “luego de una investigación exhaustiva realizada por la Fiscalía de Concepción, en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Concepción, se reunió evidencia científica, declaraciones de testigos de contexto, y el día de hoy se formalizó al imputado por el delito de violación”.

    Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que el delito se configuraría bajo dos de las hipótesis contempladas en el artículo 361 del Código Penal y, además, atribuyó al imputado una agravante por la relación de confianza existente con la víctima.

    En ese sentido, Matus explicó que “este delito está previsto y sancionado en el Artículo 361 del Código Penal y se le invocan dos circunstancias: la circunstancia de fuerza o intimidación y la circunstancia de incapacidad para oponerse. También se invoca por el Ministerio Público una agravante genérica, que es haber cometido el delito con abuso de confianza, agravante prevista en el Artículo 12 número 7 del Código Penal”.

    El tribunal acogió la petición del Ministerio Público luego de debatir tanto la existencia del delito como la necesidad de cautela.

    Al respecto, la persecutora indicó que “solicitamos al tribunal, al Juzgado de Garantía de Chiguayante, la medida cautelar de prisión preventiva del imputado. Se debatieron presupuestos materiales y necesidad de cautela y el tribunal estimó dar lugar a la petición del Ministerio Público al haberse configurado los elementos del tipo y también entender que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad”.

    Más sobre:JudicialConcepciónAlan Bastías

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