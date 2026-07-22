Gobierno amplía Estado de Catástrofe a Tierra Amarilla por cortes de ruta tras activación de quebradas

El gobierno amplió el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe a la comuna de Tierra Amarilla, en la provincia de Copiapó, Región de Atacama, debido a los cortes de ruta provocados por la activación de quebradas tras el sistema frontal que afecta a la zona norte del país.

La medida quedó establecida en el Decreto Supremo N° 114, del 21 de julio de 2026, y extiende a esa comuna el mismo régimen excepcional que ya se encontraba vigente para la totalidad de la Región de Coquimbo y la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama.

Según el resumen difundido por el Ejecutivo, la decisión responde a los cortes de tránsito en los sectores de Río Potro y la Ruta C-453, situación informada por Senapred en su reporte del 21 de julio.

Con la ampliación, Tierra Amarilla quedará bajo la jurisdicción del jefe de la Defensa Nacional, general Claudio Paredes, al igual que las zonas donde ya regía el estado de excepción.

El decreto establece que la medida regirá desde su publicación en el Diario Oficial y se mantendrá vigente hasta que expire el decreto que amplía el estado de excepción. El texto fue firmado por el Presidente José Antonio Kast, junto con los ministros del Interior, Defensa y Seguridad Pública, y fue tomado de razón por la Contraloría General de la República este 22 de julio.