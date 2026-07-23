Hands & Company: luce unas manos impecables este invierno con una promoción exclusiva
Durante julio, disfruta de una manicure con esmaltado permanente por solo $16.990 en las sucursales de Parque Arauco y Alto Las Condes. Una oportunidad especial para renovar tu estilo con la calidad y el cuidado que distinguen a Hands & Company.
El invierno también es una buena excusa para regalarte un momento de cuidado personal. Ya sea para mantener tus manos impecables, preparar un evento especial o simplemente disfrutar de una pausa en la rutina, Hands & Company presenta una promoción exclusiva durante todo el mes de julio.
Reconocido por su atención personalizada, espacios modernos y altos estándares de servicio, Hands & Company invita a vivir una experiencia donde el bienestar y el cuidado personal son protagonistas.
Promoción exclusiva de julio
Durante este mes podrás acceder a una manicure con esmaltado permanente por solo $16.990, una excelente oportunidad para renovar tus manos con un acabado de larga duración y calidad profesional.
La promoción está disponible exclusivamente en las sucursales de Parque Arauco y Alto Las Condes. Sólo debes presentar tu credencial de suscriptor vigente al momento de pagar.
Un servicio pensado para durar
El esmaltado permanente permite mantener un acabado brillante y perfecto por varios días, siendo una excelente alternativa para quienes buscan practicidad sin renunciar al estilo.
Gracias a la experiencia del equipo de Hands & Company y al uso de productos de alta calidad, cada sesión está pensada para ofrecer un resultado impecable y una experiencia cómoda y relajada.
💅 Manicure con esmaltado permanente
💰 Valor promocional: $16.990
📅 Promoción válida durante julio 2026
📍 Sucursales participantes:
- Parque Arauco
- Alto Las Condes
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Una invitación a disfrutar el invierno con estilo
Aprovecha esta promoción especial y regálate un momento de cuidado personal en Hands & Company. Porque sentirse bien también comienza por esos pequeños detalles que hacen la diferencia.
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