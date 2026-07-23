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    Hands & Company: luce unas manos impecables este invierno con una promoción exclusiva

    Durante julio, disfruta de una manicure con esmaltado permanente por solo $16.990 en las sucursales de Parque Arauco y Alto Las Condes. Una oportunidad especial para renovar tu estilo con la calidad y el cuidado que distinguen a Hands & Company.

    Por 
    LT Beneficios

    El invierno también es una buena excusa para regalarte un momento de cuidado personal. Ya sea para mantener tus manos impecables, preparar un evento especial o simplemente disfrutar de una pausa en la rutina, Hands & Company presenta una promoción exclusiva durante todo el mes de julio.

    Reconocido por su atención personalizada, espacios modernos y altos estándares de servicio, Hands & Company invita a vivir una experiencia donde el bienestar y el cuidado personal son protagonistas.

    Promoción exclusiva de julio

    Durante este mes podrás acceder a una manicure con esmaltado permanente por solo $16.990, una excelente oportunidad para renovar tus manos con un acabado de larga duración y calidad profesional.

    La promoción está disponible exclusivamente en las sucursales de Parque Arauco y Alto Las Condes. Sólo debes presentar tu credencial de suscriptor vigente al momento de pagar.

    Un servicio pensado para durar

    El esmaltado permanente permite mantener un acabado brillante y perfecto por varios días, siendo una excelente alternativa para quienes buscan practicidad sin renunciar al estilo.

    Gracias a la experiencia del equipo de Hands & Company y al uso de productos de alta calidad, cada sesión está pensada para ofrecer un resultado impecable y una experiencia cómoda y relajada.

    💅 Manicure con esmaltado permanente

    💰 Valor promocional: $16.990

    📅 Promoción válida durante julio 2026

    📍 Sucursales participantes:

    • Parque Arauco
    • Alto Las Condes

    Reserva tu hora haciendo click aquí e indica que quieres hacer uso del beneficio para suscriptores de La Tercera.

    Una invitación a disfrutar el invierno con estilo

    Aprovecha esta promoción especial y regálate un momento de cuidado personal en Hands & Company. Porque sentirse bien también comienza por esos pequeños detalles que hacen la diferencia.

    Más sobre:LT Beneficios

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