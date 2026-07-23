Hands & Company: luce unas manos impecables este invierno con una promoción exclusiva

El invierno también es una buena excusa para regalarte un momento de cuidado personal. Ya sea para mantener tus manos impecables, preparar un evento especial o simplemente disfrutar de una pausa en la rutina, Hands & Company presenta una promoción exclusiva durante todo el mes de julio.

Reconocido por su atención personalizada, espacios modernos y altos estándares de servicio, Hands & Company invita a vivir una experiencia donde el bienestar y el cuidado personal son protagonistas.

Promoción exclusiva de julio

Durante este mes podrás acceder a una manicure con esmaltado permanente por solo $16.990, una excelente oportunidad para renovar tus manos con un acabado de larga duración y calidad profesional.

La promoción está disponible exclusivamente en las sucursales de Parque Arauco y Alto Las Condes. Sólo debes presentar tu credencial de suscriptor vigente al momento de pagar.

Un servicio pensado para durar

El esmaltado permanente permite mantener un acabado brillante y perfecto por varios días, siendo una excelente alternativa para quienes buscan practicidad sin renunciar al estilo.

Gracias a la experiencia del equipo de Hands & Company y al uso de productos de alta calidad, cada sesión está pensada para ofrecer un resultado impecable y una experiencia cómoda y relajada.

💅 Manicure con esmaltado permanente

💰 Valor promocional: $16.990

📅 Promoción válida durante julio 2026

📍 Sucursales participantes:

Parque Arauco

Alto Las Condes

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Una invitación a disfrutar el invierno con estilo

Aprovecha esta promoción especial y regálate un momento de cuidado personal en Hands & Company. Porque sentirse bien también comienza por esos pequeños detalles que hacen la diferencia.