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    Política

    García Ruminot por ofensiva de Sedini contra La Moneda: “No es una buena idea”

    Asimismo, el encargado de llevar las relaciones del gobierno con el Congreso sostuvo que "uno cuando acepta estos cargos ministeriales sabe que estos cargos duran hasta que uno cuente con la confianza del Presidente de la República".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un duro ataque realizó ayer la exministra de la Segegob, Mara Sedini, al gobierno del Presidente José Antonio Kast, del que fue parte desde la campaña presidencial hasta el pasado 19 de mayo.

    En el programa de Youtube Sin Filtros, la exvocera rompió el silencio y entregó su versión sobre los episodios que marcaron su breve paso por la administración actual.

    Bajo ese marco, atribuyó su salida a una combinación de presiones internas, disputas de poder y una estrategia para debilitar su gestión.

    “Mi primera y gran autocrítica es que yo no fui absolutamente auténtica en el cargo y me dejé amarrar y me dejé presionar por personas dentro del gobierno”, sentenció Sedini.

    De igual modo, Sedini relató una conversación que, según dijo, sostuvo con una de las personas más poderosas del Ejecutivo, aseverando que ese funcionario cuestionó su estilo comunicacional y le pidió modificar completamente su forma de actuar.

    “Hubo un momento en donde una de las tres personas más poderosas del gobierno se me acercó y me dijo: ‘Este es el gobierno de los fomes. Nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome’. Yo le respondí: ‘Entonces, ¿por qué me llamaron? Esa no soy yo’. Y me contestó: ‘Eres actriz, actúa’”, relató.

    Mara Sedini reaparece en Sin Filtros.

    Desde el gobierno ya comenzaron a aparecer impresiones sobre estas declaraciones. Si bien el ministro del Interior y ahora vocero del gobierno, Claudio Alvarado, evitó profundizar en los dichos de Sedini, señaló que si su respuesta “era fome”, lo lamentaba.

    Esta jornada el ministro de la Secretaría de la Presidencia, José García Ruminot, opinó sobre el tema. “No conozco de primera fuente la entrevista, he visto los titulares de la prensa de hoy, pero yo creo simplemente que uno cuando acepta estos cargos ministeriales sabe que estos cargos duran hasta que uno cuente con la confianza del Presidente de la República. Uno sabe que esto es así. Y yo creo que si uno sabe que es así, bueno, tiene que atenderse a ello. Punto”, dijo en diálogo con radio Infinita.

    En ese sentido, consultado sobre si no es buena idea que una exministra salga a cuestionar a La Moneda, respondió: “No es una buena idea. No he visto en detalle las declaraciones de ella, pero obviamente si nosotros sabemos cuándo ingresamos y sabemos que el gobierno por distintas razones y a veces ni siquiera es por una mala evaluación, es porque a veces se puede incorporar una nueva fuerza política al gobierno y hay que ceder el cupo por distintas razones, no tienen necesariamente que ver con una mala evaluación, a uno le pueden pedir el cargo y uno puede dejar de cumplir la labor ministerial que está cumpliendo. Es parte de lo que uno sabe cuando asume estos desafíos”.

    Dicho eso, aseguró que mientras compartieron gabinete tuvieron una relación “muy cordial, de colaboración mutua, sin ninguna dificultad”.

    Para cerrar, el ministro dijo que no se consideraba una de las tres personas más poderosas del gobierno. “Yo hago mi trabajo bajo la conducción del Presidente, bajo la atenta mirada del ministro del Interior, en plena colaboración con todos los ministros, porque es la labor de la Secretaría General de la Presidencia, estar en armonía con todos los ministros, apoyar las agendas de cada uno de los ministros, porque finalmente es la agenda del gobierno. Entonces, no me considero entre los tres más importantes. Soy un colaborador entusiasta del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Creo que tenemos una tarea, tenemos una misión con el país, y a eso estamos dedicados”, finalizó García Ruminot.

    Más sobre:Mara SediniJosé Antonio KastGobierno

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