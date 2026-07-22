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    AMD invertirá hasta US$ 5.000 millones en Anthropic (Claude) como parte de un gran acuerdo de infraestructura para IA

    El acuerdo contempla que la creadora de Claude use una gran cantidad de chips de AMD destinados a entrenar y operar sus modelos IA.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Anthropic, la firma del modelo IA Claude y Mythos

    AMD y Anthropic anunciaron un millonario acuerdo en otra demostración del boom en torno a la inteligencia artificial.

    A través de un comunicado, las compañías estadounidenses comunicaron una asociación estratégica que se resumen en dos elementos centrales

    Por un lado, un contrato para que Anthropic (la creadora de Calude) use una gran cantidad de chips de AMD destinados a entrenar y operar sus modelos IA y, por otro, un compromiso de AMD para invertir hasta US$ 5.000 millones en Anthropic a futuro, según informó la empresa en un comunicado conjunto.

    El acuerdo contempla el despliegue de hasta 2 gigawatts de capacidad de procesamiento, equivalentes al consumo eléctrico de una gran cantidad de centros de datos operando a máxima capacidad.

    El primer gigawatt comenzará a implementarse en la primera mitad de 2027.

    Los chips detrás del acuerdo

    Anthropic utilizará los procesadores gráficos (GPU) AMD Instinct MI455X, parte de la serie AMD Instinct MI450, junto con procesadores AMD EPYC “Venice”, tecnología de redes AMD Pensando y el software ROCm de la compañía.

    Según el comunicado, este conjunto de tecnologías está diseñado para entregar el rendimiento, la eficiencia y la escala que requieren las tareas de inteligencia artificial más exigentes, tanto en el entrenamiento de modelos como en su operación diaria.

    Este nuevo despliegue se suma al uso que Anthropic ya hacía de una generación anterior de chips de AMD, los Instinct MI355X.

    Colaboración de ingeniería y adopción de Claude

    Además del componente de infraestructura, AMD y Anthropic lanzarán una colaboración de varios años en la que usarán Claude, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic, para acelerar el desarrollo de software de AMD.

    Los equipos de ambas compañías emplearán Claude para optimizar el funcionamiento de las GPU de AMD y acelerar el desarrollo del software ROCm. AMD también adoptará Claude de manera amplia en sus equipos de ingeniería y desarrollo de productos.

    La presidenta y CEO de AMD, Lisa Su, señaló: “Estamos encantados de profundizar nuestra asociación con Anthropic y desplegar AMD Helios a escala de gigawatt”.

    Su agregó que la colaboración “reúne el liderazgo de Anthropic en IA de frontera con toda la fuerza de la computación de alto rendimiento de AMD” y afirmó que ambas compañías buscan “establecer a Helios como una plataforma principal para la próxima generación de infraestructura de IA”.

    Por su parte, Tom Brown, cofundador y director de cómputo de Anthropic, indicó que “el acceso a cómputo es central para mantener a Claude en la frontera y satisfacer la demanda de nuestros clientes”. Brown explicó que la asociación con AMD “a través de toda la pila” permite a la compañía “asegurar la capacidad que necesitamos y optimizarla para el entrenamiento y el servicio de Claude”, y agregó que operar en una gama diversificada de hardware permite “mapear la carga de trabajo correcta al hardware correcto”.

    Según el comunicado, el anuncio marca un hito importante en la asociación entre ambas compañías, que combina el despliegue a gran escala de infraestructura con una colaboración profunda de ingeniería.

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