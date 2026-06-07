Ensayo rumbo al Mundial: Argentina no necesita a Messi para vencer sin dificultades a Honduras

Este sábado fue un día lleno de partidos internacionales, donde los participantes del Mundial 2026 tuvieron amistosos de preparación, para calentar motores de cara a la competencia que arranca en menos de una semana. Argentina no se exigió demasiado para superar sin dificultades por 2-0 a Honduras, en un duelo disputado en el Kyle Field, estadio de fútbol americano colegial ubicado en el campus de la College Station, en Texas.

Con el objetivo de cuidar las cargas pensando en la Copa del Mundo, Lionel Scaloni no requirió de utilizar a Lionel Messi desde el inicio, pese a la expectativa de los hinchas que fueron al partido a ver, aunque sea por un instante, al astro que jugará por sexta vez el Mundial. Tampoco participó Emiliano “Dibu” Martínez, quien llegó a la concentración con algunas molestias. El meta fue Juan Musso, del Atlético de Madrid.

En otras novedades, Agustín Giay, quien no está en la nómina de 26, fue titular como lateral derecho. A su vez, Lautaro Martínez fue el centrodelantero, con el apoyo por afuera de Giuliano Simeone y Thiago Almada.

La Albiceleste fue el dominador prácticamente absoluto del partido. Eso sí, le costó manifestarlo en goles. Abrió el marcador en los 36′, con un penal ejecutado por Lautaro Martínez. El cuadro catracho, dirigido por el español José Francisco Molina (relevando en el cargo a Reinaldo Rueda), no hacía daño en ataque.

Ya en el segundo periodo, Argentina aumentó las cifras. En los 54′, Giuliano Simeone, uno de los hijos futbolistas del Cholo, hizo el 2-0 arremetiendo por la franja derecha, tras un pase de taco de Martínez. Con el marcador un poco más holgado, llegó la catarata de cambios, en los dos lados. De hecho, Scaloni le dio minutos a jugadores que están con la delegación y que no forman parte de los 26 nominados, como por ejemplo el arquero Santiago Beltrán (de River Plate) y el volante Tomás Aranda (de Boca Juniors). Ambos eran debutantes.

Durante la mañana, se conoció que el zaguero Leonardo Balerdi quedó fuera del Mundial a causa de un desgarro en el sóleo de la pierna derecha. Ahora, el cuerpo técnico de Scaloni deberá definir a su reemplazante. El último ensayo de los transandinos será este martes ante Islandia (reviviendo un partido que se dio en Rusia 2018, cuando Jorge Sampaoli era DT de los argentinos).

Ganaron Brasil y Alemania

También en Estados Unidos, la selección de Brasil superó 2-1 a Egipto. Los tantos de la Canarinha fueron de Bruno Guimaraes (7′) y Endrick (52′). El empate parcial de los africanos fue obra de Mostafa Ziko (11′). La preocupación para Carlo Ancelotti pasa por la lesión de Wesley.

Por su parte, Alemania derrotó 2-1 a Estados Unidos. Kai Havertz (2′) y Leroy Sané (57′) convirtieron para los germanos, que no tuvieron a Manuel Neuer en la portería. El gol norteamericano fue de Antonee Robinson (37′). Uno de los rivales de EE.UU. en la fase grupal es Turquía, que superó 2-1 a Venezuela.

A su vez, Escocia goleó 4-0 a Bolivia y Panamá empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina (jugó Cecilio Waterman), mismo resultado que se dio entre Suiza y Australia. Mientras que Inglaterra derrotó por la mínima a Nueva Zelanda, gracias a un cabezazo de Harry Kane.