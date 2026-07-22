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    La Roja mide fuerzas con un mundialista: ANFP anuncia nuevo amistoso

    La escuadra de Nicolás Córdova seguirá sumando encuentros para ir encontrando la base que afronte el proceso con miras a la cita planetaria de 2030.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La Roja, en el amistoso ante Cabo Verde (Foto: Photosport) www.photosport.nz

    Chile no jugó el Mundial, pero volverá a enfrentar a una de las escuadras que intervinieron en el torneo que se realizó en Estados Unidos, México y Canadá y que coronó a España como el nuevo monarca del orbe.

    La Roja, que sigue buscando piezas en el marco de un proceso que apunta hacia 2030, con Nicolás Córdova a la cabeza, se medirá con Canadá, en otro duelo que apunta a darle rodaje a la base joven con la que intentará reinsertarse en lo más alto del concierto sudamericano.

    La Roja mide fuerzas con un mundialista: ANFP anuncia nuevo amistoso

    A través de las plataformas oficiales del combinado nacional, la ANFP informa del acuerdo para enfrentar a los norteamericanos. El duelo se disputará el 26 de septiembre en el BMO Field, de Toronto. La hora del evento no ha sido informada y se confirmará en los próximos días.

    Canadá integró el grupo B del Mundial, que compartió con Suiza, Bosnia y Herzegovina y Qatar. Terminó en el segundo puesto, detrás de los helvéticos, con cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate y una derrota.

    En los dieciseisavos de final, la ilusión se terminó: Marruecos lo doblegó por un contundente 3-0, con doblete de Azzedine Ounahi y una conquista de Soufiane Rahimi.

    Más duelos en mente

    La Roja tienen más encuentros en el horizonte. Para el 29 de septiembre estaba anunciado el choque frente a Estados Unidos, también en Norteamérica. El 6 de octubre está previsto enfrentar a México. La duda radica en qué adversario se medirá con la Roja en la otra fecha disponible: el sábado 3.

    Para noviembre, en tanto, se buscarán un rival de la región. "En noviembre esperamos jugar contra una selección sudamericana a ida y vuelta. De visita primero y cerrar el 17 de noviembre en el Estadio Nacional”, declaró Felipe Correa, el gerente de Selecciones Nacionales, a fines de julio, dando cuenta de la planificación.

    Más sobre:SelecciónMundial 2030La RojaNicolás CórdovaFútbolFútbol Nacional

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