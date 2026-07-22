RHYE regresa a Chile con presentación en Club Chocolate

El proyecto encabezado por el cantante, compositor y productor canadiense Michael Milosh, RHYE, volverá al país el próximo 22 de octubre. Con un íntimo show íntimo agendado en Club Chocolate, sus seguidores podrán disfrutar de una de las propuestas más sensibles y reconocidas de la escena alternativa contemporánea.

Desde su debut en 2013 con el álbum debut “Woman”, RHYE se convirtió rápidamente en uno de los nombres más destacados del R&B alternativo gracias a una propuesta que combina la elegancia del soul, elementos electrónicos y una interpretación vocal profundamente emotiva. Canciones como “Open”, “The Fall” y “Last Dance” marcaron el inicio de una carrera que llamó la atención alrededor del mundo por su sonido envolvente.

A lo largo de los años, RHYE ha construido una experiencia en vivo reconocida por su elegancia y cercanía, llevando sus canciones a escenarios internacionales y consolidándose con su sello musical indiscutido. A la fecha ha editado además de “Woman”, álbumes como ”Blood” (2018), “Spirit” (2019), y “Home” (2021). Su más reciente producción corresponde a “Joy” (2026), una colección cargada de emoción que se centra en la unidad en medio de la adversidad a través de la base del amor y la compasión. Este proyecto ofrece una colección directa de canciones con las que los oyentes pueden conectar a nivel personal.

La gira por Sudamérica además de Chile, contempla actuaciones en Buenos Aires, Sao Paulo, Quito, Bogotá y Panamá. El tour tal como anunció el artista en sus redes sociales, será único: “Volveré a Sudamérica para un tour acústico especial. Es nuestra primera vez actuando en muchos de estos lugares. Emocionado de compartir estas noches y traerte estas canciones en su forma más íntima”, señaló Michel Milosh.

En cuanto a la venta de entradas, desde las 10 AM de este miércoles 22 de julio, habrá una Pre-venta especial para fans, mientras que la venta general estará disponible desde las 10 AM del viernes 24 de julio. Sistema Puntoticket.