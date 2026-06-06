Carabineros reporta cortes de tránsito en el centro de Santiago por manifestaciones

Carabineros de Chile informó cortes de tránsito durante la mañana de este sábado en distintos puntos del centro de Santiago, debido a una manifestación autorizada.

Según informó la institución, el tránsito se encuentra suspendido en la Alameda, en dirección al poniente, entre Vicuña Mackenna y calle Zenteno.

Además, se reportaron cortes en las intersecciones de Alameda con avenida Santa Rosa, Alameda con Portugal y Alameda con San Antonio.

Carabineros llamó a los conductores a preferir vías alternativas y circular con precaución por el sector, mientras se mantiene el monitoreo del desplazamiento de los manifestantes.

Los cortes se producen en el marco de una marcha contra los indultos presidenciales, convocada por la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Sociales junto a la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, que comenzó a las 09.30 horas y contempla un recorrido desde Plaza Baquedano hasta La Moneda.

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