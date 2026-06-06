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    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    06:57 horas

    Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 24 km al oeste de Pichilemu y a una profundidad de 10 km.

    05:06 horas

    Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 24 km al oeste de Quintero y a una profundidad de 28 km.

    03:55 horas

    Sismo de magnitud 3.9, ocurrido a 70 km al sudeste de Socaire y a una profundidad de 204 km.

    02:02 horas

    Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a 15 km al oeste de Quintero y a una profundidad de 30 km.

    01:33 horas

    Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 151 km al noroeste de Punta de Choros y a una profundidad de 42 km.

    00:01 horas

    Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 106 km al sudeste de Ollagüe y a una profundidad de 220 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar.

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutos

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