Sobre 27 millones de peruanos están convocados para la segunda vuelta presidencial entre Fujimori y Sánchez
De cara a las votaciones, un sondeo de Ipsos registró una diferencia de 0,6 puntos entre los candidatos, con el abanderado de Juntos por Perú en la estrecha delantera.
Para ejercer su voto y definir su próxima presidencia entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, más de 27 millones de peruanos están citados este 7 de junio.
Así lo ratificó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 17 de mayo, tras la primera vuelta que se realizó durante los pasados 12 y 13 de abril, marcada por un retraso en la instalación de las mesas para sufragar.
Durante estos comicios, donde participaron 35 aspirantes al Ejecutivo peruano, la derechista Fujimori, de Fuerza Popular, consiguió un 17,1% de los votos, mientras que Sánchez, el izquierdista de Juntos por Perú, logró un 12%, seguido por Rafael López de Renovación Popular, con 11,9%.
De cara a la segunda vuelta, un reciente sondeo de la encuestadora Ipsos arrojó una diferencia de 0,6 puntos sobre la intención de voto entre los candidatos. Sánchez registró un 43,8%, mientras que la hija del exmandatario Alberto Fujimori llegó a 43,2% de las preferencias.
El proceso electoral definido para este domingo, marcado por una secuencia previa de ocho presidentes en una década, inicia a las 7:00 y culmina a las 17:00, en Perú y el extranjero.
A partir de los 18 y hasta los 70 años es obligatorio sufragar en ese país, y no votar implica una multa.
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