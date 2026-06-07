Sobre 27 millones de peruanos están convocados para la segunda vuelta presidencial entre Fujimori y Sánchez

Para ejercer su voto y definir su próxima presidencia entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, más de 27 millones de peruanos están citados este 7 de junio.

Así lo ratificó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 17 de mayo, tras la primera vuelta que se realizó durante los pasados 12 y 13 de abril, marcada por un retraso en la instalación de las mesas para sufragar.

Durante estos comicios, donde participaron 35 aspirantes al Ejecutivo peruano , la derechista Fujimori, de Fuerza Popular, consiguió un 17,1% de los votos, mientras que Sánchez, el izquierdista de Juntos por Perú, logró un 12%, seguido por Rafael López de Renovación Popular, con 11,9%.

De cara a la segunda vuelta, un reciente sondeo de la encuestadora Ipsos arrojó una diferencia de 0,6 puntos sobre la intención de voto entre los candidatos. Sánchez registró un 43,8%, mientras que la hija del exmandatario Alberto Fujimori llegó a 43,2% de las preferencias.

El proceso electoral definido para este domingo, marcado por una secuencia previa de ocho presidentes en una década, inicia a las 7:00 y culmina a las 17:00, en Perú y el extranjero.

A partir de los 18 y hasta los 70 años es obligatorio sufragar en ese país, y no votar implica una multa.