SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    EE.UU. destruye dos drones iraníes que operaban en el estrecho de Ormuz

    El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) además subrayó en un comunicado que sus tropas permanecen en una posición de alta alerta en la región.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Estrecho de Ormuz CENTCOM

    El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) dio a conocer este domingo que sus fuerzas desplegadas en Medio Oriente interceptaron y destruyeron dos drones iraníes que operaban en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

    Según el comunicado, los dispositivos representaban una “amenaza inminente” para los buques mercantes y el tráfico marítimo internacional que transita por la estratégica vía comercial.

    “Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente derribaron dos drones de ataque unidireccionales iraníes que amenazaban el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz”, informó el CENTCOM a través de sus redes sociales.

    Además, el cuerpo militar norteamericano subrayó que sus tropas permanecen en una posición de alta alerta en la región, preparadas para continuar defendiendo los intereses de sus aliados y responder ante cualquier nueva agresión por parte de Teherán.

    De esta forma, el alto al fuego continúa siendo frágil entre EE.UU. e Irán, después de que el pasado viernes el CENTCOM destruyese seis misiles y cuatro drones iraníes que iban dirigidos hacia el estrecho de Ormuz y algunos de los países vecinos del Golfo.

    Como respuesta, Washington bombardeó estaciones de radares de vigilancia costeras en Goruk y en la isla de Qeshm, en una nueva escalada de tensión en la región.

    Más sobre:Estados UnidosIránDronesEstrecho de OrmuzDestrucciónMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las claves de la gira del Presidente Kast por el norte: visita a la frontera y expectación por anuncios en materia migratoria

    Violento turbazo en Ñuñoa: delincuentes maniataron y cubrieron con una manta a adulto mayor de 82 años

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    Candida Doyle, la mujer de Pulp: “No esperaba seguir tocando el teclado en absoluto a estas alturas de mi vida”

    La revancha de Pedro Lemebel: vuelve el autor que transformó la crónica en una gran performance de la memoria

    Javiera Mena: “Esquemas Juveniles es un disco súper triste, es como emo”

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Servicios

    Carabineros reporta cortes de tránsito en el centro de Santiago por manifestaciones

    Carabineros reporta cortes de tránsito en el centro de Santiago por manifestaciones

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las claves de la gira del Presidente Kast por el norte: visita a la frontera y expectación por anuncios en materia migratoria
    Chile

    Las claves de la gira del Presidente Kast por el norte: visita a la frontera y expectación por anuncios en materia migratoria

    Violento turbazo en Ñuñoa: delincuentes maniataron y cubrieron con una manta a adulto mayor de 82 años

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    Contribuciones, subsidiariedad y el sofá de don Otto
    Negocios

    Contribuciones, subsidiariedad y el sofá de don Otto

    La FEN comienza a definir el nuevo decano: Contreras, Landerretche y Micco se pelean los votos ponderados de 111 académicos

    Las expectativas del mercado peruano ante la segunda vuelta presidencial de Perú este domingo

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria
    Tendencias

    Cómo identificar si el día está demasiado frío para sacar a tu perro a pasear, según una veterinaria

    Esto es lo que cada color de pelo dice sobre la salud de la persona, según la ciencia

    7 hábitos para mantener tus dientes en el mejor estado, según un odontólogo

    Ensayo rumbo al Mundial: Argentina no necesita a Messi para vencer sin dificultades a Honduras
    El Deportivo

    Ensayo rumbo al Mundial: Argentina no necesita a Messi para vencer sin dificultades a Honduras

    Viene la fiesta del Mundial: revisa el fixture completo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

    Encuesta a 10 exmundialistas: Francia es la favorita para ganar el título en Estados Unidos, Canadá y México 2026

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario
    Tecnología

    Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

    Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos
    Cultura y entretención

    Estrella distante: la nueva vida del Centro Nacional de Arte de Cerrillos

    Candida Doyle, la mujer de Pulp: “No esperaba seguir tocando el teclado en absoluto a estas alturas de mi vida”

    La revancha de Pedro Lemebel: vuelve el autor que transformó la crónica en una gran performance de la memoria

    EE.UU. destruye dos drones iraníes que operaban en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    EE.UU. destruye dos drones iraníes que operaban en el estrecho de Ormuz

    Hermana de Kim Jong-un afirma que el estatus nuclear de Corea del Norte es “irreversible”

    Estados Unidos: Al menos 12 heridos, dos de ellos de gravedad, tras tiroteo ocurrido cerca de un festival en Ohio

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana
    Paula

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías