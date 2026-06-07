Estados Unidos: reportan múltiples heridos tras tiroteo ocurrido cerca de un festival en Ohio

Un tiroteo dejó múltiples heridos a bala cerca de un festival en la ciudad de Toledo, Ohio. Imagen @renmusb1 en X.

Varias personas resultaron heridas la tarde de este sábado luego de un tiroteo que se registró cerca de un festival callejero comunitario en la ciudad de Toledo, en el estado de Ohio, según informó la policía local.

De acuerdo con las autoridades, los agentes respondieron a un aviso sobre una persona herida de bala cerca del Old West End Festival a eso de las 17.30 horas (18.30 de Chile). Al llegar, encontraron a varias víctimas de disparos, según informó el departamento de policía en un comunicado.

At approximately 5:37 p.m., Toledo Police officers responded to a report of a person shot in the area of Delaware Avenue and Glenwood Avenue near the Old West End Festival. Upon arrival, officers discovered multiple shooting victims. Many victims have been transported to nearby… pic.twitter.com/Ev6Wbkv40f — Toledo Police (@Toledo_PD) June 6, 2026

De acuerdo con la policía, varios de los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos, aunque no se entregaron más detalles sobre la gravedad de sus heridas, así como su edad o identidad.

Sin embargo, se informó que se está buscando activamente a los sospechosos y trabajando para determinar las circunstancias de los disparos, como consignó AP.

Se pidió también a los residentes y visitantes que eviten la zona, mientras un importante contingente policial se ha desplegado en el sitio de los hechos. Además, varias carreteras de la zona permanecen cerradas.

Los testigos que asistieron al festival afirmaron haber oído varios disparos y visto a gente huyendo del lugar, de acuerdo con el medio ABC.

Tiroteo cerca de un festival en la ciudad de Toledo, Ohio. Imagen @DD_Geopolitics en X.

El Festival Old West End es una celebración de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, puestos de comida y souvenirs, junto con visitas a casas históricas.

El sargento Mohamad Nasser, portavoz del Departamento de Policía de Toledo, dijo que en breve se publicará más información en las cuentas de Facebook y X del departamento.