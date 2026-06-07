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    Hermana de Kim Jong-un afirma que el estatus nuclear de Corea del Norte es “irreversible”

    Kim Yo-jong además reiteró que el gobierno de Norcorea rechaza cualquier iniciativa o esfuerzo de la comunidad internacional que esté orientado a la desnuclearización del país.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un. Imagen: Agencia Central de Noticias de Corea.

    Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, afirmó este domingo (hora local) que el estatus de Corea del Norte como estado poseedor de armas nucleares es “absolutamente irreversible” y advirtió que Pyonyang no tolerará ningún tipo de amenaza contra su soberanía.

    Según declaraciones recogidas por la agencia estatal KCNA, la Directora de Departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores reiteró de forma tajante que el programa de desarrollo de armamento nuclear de su país es innegociable y que su gobierno rechaza, una vez más, cualquier iniciativa o esfuerzo de la comunidad internacional que esté orientado a la desnuclearización de Norcorea.

    El pasado jueves, Kim Jong-un aseguró que su nación había “duplicado con creces” su capacidad de producción nuclear para armas durante los últimos cinco años, al tiempo que recordó la directriz de “ampliar aun más” dicho potencial y de “continuar incrementando los arsenales nucleares”.

    Para luego señalar que la “confrontación prolongada con los enemigos y las crisis impredecibles a largo plazo” ponen de relieve “la urgencia y la responsabilidad (...) de fortalecer, tanto en calidad como en cantidad, de manera sostenida y acelerada, la disuasión nuclear”.

    Estas declaraciones institucionales cobran aún más importancia después de que Pyonyang anunciará que el presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita a Corea del Norte este lunes 8 de junio, tras haber recibido una invitación por parte del líder norcoreano.

    Más sobre:Corea del NorteKim Yo-jongKim Jong-unArmas nuclearesPrograma nuclearMundo

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