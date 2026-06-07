Víctor Caballero: “Es imposible que Keiko Fujimori desista de una quinta postulación en caso de que pierda esta elección”

Conocido con el seudónimo de Curwen, el periodista peruano Víctor Caballero se ha transformado en un reconocido y agudo observador de política peruana. Por más de 10 años tiene un programa de YouTube llamado El Diario de Curwen, en el que analiza los distintos acontecimientos del país, con un tono sarcástico y toques de humor, lo que le ha valido el reconocimiento en el país.

Su primer libro fue Mototaxi: auge y caída de Fuerza Popular, luego escribe Castillo: breve historia del gobierno del pueblo, y este año ya tiene en las librerías peruanas Señora K: ofensiva final, donde cuenta distintos hechos que han ocurrido en Perú desde 2018.

“La idea principal de los libros nace en el año 2016, cuando Fuerza Popular tiene una bancada de 73 parlamentarios que desde el día cero, ni siquiera el día uno, decide petardear, sabotear y obstruir al gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski; pasaban tantas cosas al mismo tiempo que pensé que sería una buena idea tener una guía escrita que registrara todas las cosas que hacían”, explica.

En conversación con La Tercera, el periodista analiza a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo.

¿A qué se refiere con la ofensiva final de Keiko? ¿Cree que esta pueda ser su última candidatura?

La ofensiva final es más que nada la más reciente. La más reciente que existe hasta este momento, que es su cuarta candidatura presidencial. Un pequeño spoiler al final del libro adelantamos, no confirmamos, sugerimos que está muy abierta la posibilidad de hasta una quinta candidatura en caso de que llegue a perder esta.

¿Piensa que Keiko Fujimori seguirá dando la pelea, incluso si pierde las elecciones?

Por supuesto que sí. Más que una pelea, en realidad es un sistema, una telaraña que se ha armado en colaboración con otros partidos políticos que han logrado capturar casi todas las instituciones que tenemos en el Perú. Fuerza Popular, partido dirigido por Keiko Fujimori, es un partido que tiene influencia demostrable en instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia. Actualmente preside el Congreso de la República a través del congresista Fernando Rospigliosi en la Mesa Directiva, por lo que no se trata de una pelea, no se trata de un proyecto político, es un sistema que se ha tejido desde hace muchísimos años. Hay discrepancias sobre el año de inicio, pero podríamos decir que todo empieza en el gobierno de su padre, que por momentos le representa un peligro político a su agrupación. Por momentos representa un gran instrumento para campaña política en la actualidad, pues Alberto Fujimori falleció hace unos años, pero es prácticamente imposible que Fuerza Popular, en caso de que no llegue al poder, pues desista, ya que este sistema no es que les permita subsistir, ellos son el sistema, así que es imposible que la señora Fujimori desista, en caso de que pierda esta elección, de una quinta postulación.

KEIKO FUJIMORI Y ALBERTO FUJIMORI

En el libro cuenta sobre el plan que tenía Alberto Fujimori de presentarse en 2026 como candidato, con Keiko como vicepresidenta…

Sí, es de conocimiento público. Se hizo en los anuncios correspondientes en Fuerza Popular de que el señor Alberto Fujimori, al salir de prisión, realmente quería liderar una plancha presidencial conformada por su hija Keiko Fujimori. Existen testimonios de que se habrían dado conversaciones también con Kenji para que fuera una plancha presidencial netamente familiar, que represente el legado Fujimori, pero no se incluye en el libro, porque no hay evidencia que lo sustente. El plan sí llegó a ser, el que se conoce, que es Alberto Fujimori postulando a la presidencia con el objetivo de que en caso de que llegara a fallecer, como terminó sucediendo, sea su hija la que asuma el cargo a través de la vicepresidencia. ¿Qué pasó al final? Pues no se dio. Hay personas que discrepan de esta posibilidad, debido a que Alberto tenía candados legales, vamos a decirlo así. Recordando que él era una persona sentenciada, una persona que no había cumplido con los plazos. Pero si en el Perú algo ha quedado claro es que cuando se trata de Fuerza Popular, la ley es un mero trámite que se puede subsanar cuando sea necesario.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el debate presidencial de cara al balotaje en Perú. Foto: JNE.

¿Cree que Keiko sigue siendo la misma o ha ido madurando políticamente? ¿Le ha visto un cambio ya en esta cuarta oportunidad en que se presenta como candidata?

Ella en campaña es una persona que dice haber cambiado, que promete haber aprendido de sus errores, que reconoce haber cometido excesos, que pide perdón, que pide disculpas, que promete diálogo, promete tender puentes, promete comunicación, promete haber retirado a las personas que ocasionaron problemas. Se convierte en una persona sensible, humana, con capacidad de mejorar aquellas cosas en las que se equivocó. Pero también ha sucedido la suficiente cantidad de veces para asegurar que, una vez que termina la campaña, la señora Fujimori vuelve a ser la misma persona autoritaria, antidemocrática. Se dedica a copar instituciones, se dedica a sus venganzas personales, a favorecer intereses empresariales, a favorecer a ciertos grupos políticos y, en cambio, por lo general es tan evidente y es tan repetitiva esta situación que hasta podríamos decir que las fechas ya están dadas. Keiko Fujimori en campaña, sobre todo en segunda vuelta, es todo lo primero que mencioné, y una vez se confirma que terminó y perdió la elección, pues inmediatamente muta a su otra forma. A la verdadera forma.

La última encuesta de Ipsos, que no se puede divulgar en Perú por la veda electoral, muestra una tendencia al alza de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Si Keiko Fujimori llegara a perder, ¿cree que va a suceder lo mismo de 2021 con la impugnar actas?

Lo sorprendente sería que no lo haga, porque en el 2021 -ese es otro episodio que está en el libro- Fuerza Popular no solamente lidera una campaña de fraude escalonada, que empieza con denuncias de presuntas irregularidades y termina con acusaciones directas a las autoridades electorales de supuestos delitos que cometieron sin mostrar ni una sola prueba. Pero eso no es todo. En el Congreso se instaló en el año 2021-2022 una comisión para investigar el supuesto fraude, una comisión presidida por el entonces congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, que gasta cerca de 200.000 soles (US$ 57.000) en sueldos de asesores que al final no encuentran ninguna sola prueba. Pero eso no es todo. Se emiten dos informes, uno en mayoría y minoría que llegan al pleno del Congreso y son rechazados por lo mal que están hechos y por la pérdida de tiempo y presupuesto que resultaron. También se presentaron denuncias ante la Fiscalía y todas, sin excepción, terminaron en el archivo, porque no se encontró ninguna sola prueba del fraude. La señora Fujimori en esta campaña no ha sido enfática, tajante, como ella suele serlo a la hora de descartar o considerar el tema del fraude. En esta campaña su postura ha sido que somos conscientes de que hay irregularidades, de que hay muchas cosas raras que se deben investigar. Aun así, dice ella, seremos respetuosos de los resultados que en primera vuelta la favorecían. Lo sorprendente sería que en esta segunda vuelta, al haber una diferencia que parece que será mínima en la cantidad de votos de distancia entre uno y otro candidato, si llegara a ser perjudicial para ella, lo asombroso sería que lo acepte, que salude a su adversario, que acepte su derrota y continúe liderando su bancada en el Congreso y que no se vengue.

Foto: Agencia Andina

¿Cree que va a seguir de todas maneras en política?

Por lo general, un político suele tener una vida privada y una vida política. En el caso de Keiko Fujimori es una sola vida privada-política. Sus cumpleaños los celebra con el partido. Sus amigos son del partido. Sus recuerdos son del gobierno de su padre. Toda su vida ha sido política; tampoco tiene experiencia en el sector privado. Toda la vida se la ha dedicado al partido, a la vida partidaria, por lo que es imposible ver a Keiko Fujimori dedicándose a otra cosa que no sea política.

En su libro usted cuenta la llegada de Keiko a la cárcel, que parece reflejar su verdadero carácter…

De acuerdo a las fuentes consultadas para la elaboración del libro, al llegar a esta área especial en la prisión, la señora Fujimori expresa su disconformidad con la cama que había en la habitación, principalmente porque era de cemento y ella en ese tiempo tenía algunos problemas de salud, en los que me parece no me compete profundizar. Por lo tanto, ella solicita a su propio partido que debía dar la aprobación para que se le cambie la cama que había sido utilizada por Nadine Heredia. No descarto que también haya sido por un tema emocional, que no quería dormir en el mismo lugar en que durmió alguien que en algún momento fue su enemiga.

¿Cree que le afectó haber estado en la cárcel? ¿La conmovió?

Yo creo que sí. Hay suficientes indicios de que la pasó mal, de que extrañaba a su familia, como cualquier ser humano. Pero evidentemente, pues no parece haber tenido grandes cambios. No parece haber reflexionado lo suficiente como para desistir de la política o dejar de ser tan conflictiva o bajarle un poco la temperatura a la crisis política. Pues grandes cambios no hubo. Promesas sí, hay testimonios, pero como siempre, una cosa es lo que se dice en el fujimorismo y otra muy distinta es la que se hace. b