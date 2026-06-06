Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

En un mercado de tablets saturado de equipos que prometen revolucionar el flujo de trabajo y reemplazar a los computadores portátiles, la diferenciación se ha vuelto una tarea compleja. Lenovo, con la reciente Idea Tab (modelo ZAFR0108CL), intenta resolver esta encrucijada mediante el pragmatismo: un dispositivo de 11 pulgadas enfocado en la funcionalidad inmediata .

Al incluir en la caja su lápiz digital (Tab Pen Plus) y una funda protectora (Folio Case), la marca entrega una solución integral desde el primer momento, sin recurrir a especificaciones desmesuradas ni a estrategias de marketing que apunten a competir con la gama más premium.

En La Tercera probamos la Idea Tab (con Lápiz + Funda) durante unos días y estas son nuestras primeras impresiones.

Diseño y pantalla: gama media

Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

El primer contacto físico con la Idea Tab revela un equipo liviano y de estética sobria. Con un grosor de 7 milímetros y un peso que ronda los 480 gramos, la portabilidad del dispositivo está plenamente garantizada , permitiendo largas sesiones de lectura o escritura sin fatiga en las manos.

Su chasis, disponible en un discreto color Polar Blue o Luna Grey, se siente sólido, aunque no oculta su naturaleza de gama media.

El apartado visual corre por cuenta de un panel LCD IPS de 11 pulgadas con resolución 2.5K (2560 x 1600). Si bien no ofrece los negros puros y el contraste infinito que ostentan los paneles OLED de los equipos de mayor precio, sus 500 nits de brillo son más que adecuados para interiores bien iluminados , y su tasa de refresco de 90 Hz entrega una experiencia de navegación y desplazamiento fluida.

El consumo multimedia y las videollamadas se ven respaldados por un sistema de audio compuesto por cuatro altavoces certificados con Dolby Atmos, los cuales proyectan un sonido claro y con buen volumen.

Rendimiento ajustado a las necesidades reales

El dispositivo opera el procesador MediaTek Dimensity 6300, respaldado por 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno de estándar UFS 2.2, el cual es fácilmente expandible mediante tarjetas microSD hasta 2TB.

Dicho de otra forma, la Idea Tab no es una máquina diseñada para la renderización de video en 4K ni para correr los últimos videojuegos con configuraciones gráficas al límite.

Sin embargo, brilla exactamente donde la mayoría de sus usuarios lo requiere. El flujo multitarea es estable, permitiendo saltar entre aplicaciones de oficina, navegadores con múltiples pestañas y plataformas de videoconferencia sin presentar sobresaltos o cierres inesperados. Herramientas de inteligencia artificial, como el práctico Circle to Search impulsado por Google, operan con naturalidad, agilizando procesos de estudio o escritura.

El diferencial del ecosistema

Review de Lenovo Idea Tab: para el estudio y el trabajo diario

Uno de los aciertos es su longevidad garantizada de software. La tablet debuta con Android 15 listo para usar, y Lenovo asegura actualizaciones hasta Android 17 , junto con parches de seguridad prolongados hasta el año 2029.

A ello se suma el valor de los accesorios incluidos. El Lenovo Tab Pen Plus ofrece niveles de sensibilidad y precisión que hacen de la toma de notas a mano alzada y la ilustración básica una experiencia grata, disminuyendo la latencia respecto a generaciones previas.

Por su lado, el Folio Case cumple con su rol de proteger y servir de atril para la lectura o el consumo de medios, aunque para tareas de redacción intensiva el usuario deberá adquirir un teclado de forma independiente.

Autonomía y ausencias notables

La autonomía de la Idea Tab descansa en una batería de 7040 mAh. En escenarios de uso mixto -navegación, lectura, visualización de videos y toma de apuntes- el equipo completa una jornada de trabajo con holgura .

El aspecto menos favorable recae en su velocidad de carga: el equipo viene acompañado de una fuente de alimentación de 20W, lo que se traduce en tiempos de recarga que se extienden por sobre las dos horas , una cifra algo anacrónica para los estándares que maneja la industria actual.

Adicionalmente, se echa en falta la inclusión de un lector de huellas dactilares o un sistema de reconocimiento facial avanzado, obligando al usuario a depender de pines o patrones tradicionales de desbloqueo.

¿Vale la pena?

La Lenovo Idea Tab es un equipo honesto y equilibrado. No busca deslumbrar con sus especificaciones, sino que apuesta por la fiabilidad. Su pantalla de excelente resolución, las actualizaciones de sistema operativo aseguradas a largo plazo y la decisión de incluir el lápiz óptico y la funda en la experiencia de desempaquetado, la convierten en una compra pragmática.

Es ideal para estudiantes, académicos o profesionales que buscan una herramienta de apoyo sin los precios de la gama alta.