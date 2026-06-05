CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    La Ley de Etiquetado transformó envases, hábitos de compra y estrategias de la industria alimentaria. Una década después, vale la pena preguntarse qué impacto ha tenido realmente en la forma en que comemos.

    Carolina MelcherPor 
    Carolina Melcher

    Cuando en 2012 se promulgó la Ley de Etiquetado de Alimentos en Chile, yo cursaba mi primer año de Nutrición. Con los pocos conocimientos que tenía entonces, me parecía una política completamente revolucionaria. Y, en cierta medida, lo fue.

    Aunque su implementación comenzó de manera gradual en 2016, la ley no solo introdujo los conocidos sellos negros de advertencia. También restringió la publicidad dirigida a niños, prohibió la venta y promoción de ciertos productos en establecimientos educacionales, reguló la forma en que muchos alimentos podían promocionarse al público infantil y eliminó personajes de los envases destinados a menores.

    Recuerdo perfectamente algo que me hizo mucho ruido en ese momento. Cuando se anunció que el Viejito Pascuero ya no podría aparecer en chocolates navideños o que el conejo de Pascua desaparecería de ciertos productos, sentí que se estaba interviniendo algo más que el alimento en sí. Había algo de esas celebraciones y de mi propia infancia que también parecía quedar atrás.

    Hace tiempo quería escribir sobre este tema, pero nunca desde una mirada simplista. Recién ahora, a una década de la implementación de esta ley, contamos con la distancia suficiente para observarla con mayor perspectiva. No para dictaminar si fue un éxito o un fracaso, sino para analizar sus efectos, reconocer sus límites y abrir preguntas que aún siguen sin respuesta.

    Existen estudios que muestran cambios en las decisiones de compra, una mayor atención a la información nutricional e incluso reformulaciones por parte de la industria alimentaria. El mensaje era simple y fácil de comprender: mientras más sellos tiene un producto, menos saludable parece ser.

    Pero la pregunta que me interesa es otra: ¿esto realmente está ayudando a que las personas estén más sanas?

    Hasta ahora, la evidencia no ha demostrado de manera contundente que los sellos, por sí solos, hayan logrado transformar los complejos problemas de salud que buscaban abordar. Y tiene sentido. La alimentación está determinada por múltiples factores que van mucho más allá de una advertencia impresa en un envase: el acceso económico, el estrés, la cultura, el entorno familiar y, por supuesto, la salud mental.

    Muchas personas siguen comprando productos con sellos porque les gustan, porque son accesibles o simplemente porque son los alimentos que pueden pagar. Mientras tanto, algunas reformulaciones han reemplazado el azúcar por edulcorantes u otros ingredientes difíciles de identificar para la mayoría de las personas, abriendo nuevos debates sobre qué entendemos realmente por una alimentación más saludable.

    Sin embargo, hay un aspecto del que se habla mucho menos y que merece más atención: el impacto que este tipo de mensajes puede tener en nuestra relación con la comida.

    Todavía existe poca investigación directa sobre este tema. Aun así, diversas revisiones científicas y especialistas han planteado preocupaciones respecto de cómo ciertos mensajes nutricionales simplificados podrían influir en la forma en que las personas se relacionan con los alimentos, especialmente quienes tienen antecedentes de trastornos alimentarios o largos historiales de dietas restrictivas. Entre las principales inquietudes aparecen el miedo alimentario, la culpa asociada al consumo de ciertos productos y la tendencia a clasificar los alimentos como “buenos” y “malos”.

    Quizás por eso este tema me genera tanta inquietud. Porque son situaciones que llevo años observando y escuchando en consulta.

    Las personas con TCA (trastornos de la conducta alimentaria), ansiedad alimentaria o una larga historia de dietas suelen quedar atrapadas con facilidad en cosas como estas. Algunas dejan de disfrutar alimentos que les gustan por culpa. Otras terminan creyendo que comer saludable consiste simplemente en evitar los productos con más sellos. Poco a poco, la alimentación deja de estar guiada por las necesidades del cuerpo y pasa a estar determinada por el miedo a equivocarse.

    Lo complejo es que esta lógica ya no aparece únicamente en redes sociales o en la cultura de las dietas. También se ha ido instalando en consultas de salud, campañas publicitarias y comerciales de televisión. Una y otra vez escuchamos que debemos preferir los productos con menos sellos, como si la calidad de una alimentación pudiera resumirse en un único indicador.

    Pero comer nunca ha sido tan simple.

    La alimentación también está atravesada por la cultura, la salud mental, las necesidades físicas, el acceso a los alimentos, las experiencias de vida, el contexto familiar y el placer de comer. Reducirla únicamente a una etiqueta es desconocer buena parte de su complejidad.

    Por eso creo que esta discusión necesita más matices. Porque una política pública puede nacer con buenas intenciones y, al mismo tiempo, generar efectos que vale la pena examinar críticamente.

    Diez años después, quizás la pregunta ya no es solo cuánta información entregan los sellos, sino también qué tipo de relación con la comida están ayudando a construir. Y si, en algunos casos, esa relación puede terminar teniendo costos para la salud mental.

    Porque si algo he aprendido acompañando a personas durante años, es que comer con más miedo rara vez se traduce en comer mejor.

    Más sobre:SaludNutriciónLey de Etiquetado de AlimentosSellos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CEO de CAP explica alianza con AZA: “Es un modelo productivo distinto al tradicional al que tenía Huachipato”

    Rentabilidad acelerada o marca dominante: en qué se diferencian y cuál será el valor de Anthropic y OpenAI

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos

    Desempleo femenino juvenil superó el 28% en el trimestre febrero-abril y Administración pública fue el sector que más destruyó empleo

    Grupo Pampa compra acciones de SQM por más de US$60 millones en la semana

    Ministro Rau defiende el crédito tributario al empleo, pero se abre a “focalizar” la medida

    Lo más leído

    1.
    186 años de bodas chilenas en fotografías

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos
    Chile

    Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua conforma sala extraordinaria para realización de juicios debido a alza de ingresos

    Los coqueteos de Boric con volver a ser candidato presidencial en su aventura por Europa

    Marisol Durán, rectora de la UTEM: “Es delicado vincular la gratuidad con sanciones punitivas”

    La belleza de la duda
    Negocios

    La belleza de la duda

    CEO de CAP explica alianza con AZA: “Es un modelo productivo distinto al tradicional al que tenía Huachipato”

    Rentabilidad acelerada o marca dominante: en qué se diferencian y cuál será el valor de Anthropic y OpenAI

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado
    Tendencias

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio

    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca de su primer título de Grand Slam
    El Deportivo

    A la final de Roland Garros: Alexander Zverev supera con claridad a Mensik y va en busca de su primer título de Grand Slam

    Muere José Sanfilippo, leyenda del fútbol argentino

    La FIFA da a conocer los cambios que tendrá la ceremonia de los himnos en el Mundial de Norteamérica 2026

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor
    Tecnología

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota
    Cultura y entretención

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota

    Carcuro, uniformes de colegio y la Revuelta: Los Tres en cinco shows memorables

    Angelo Pierattini en el Nescafé de las Artes: una celebración eléctrica del milagro de la vida

    Kim Jong-un revela planta de combustible nuclear y advierte que reforzará su arsenal de disuasión
    Mundo

    Kim Jong-un revela planta de combustible nuclear y advierte que reforzará su arsenal de disuasión

    El Senado de Estados Unidos garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump

    La ONU alerta del “deterioro de las condiciones humanitarias” en Cuba ante el refuerzo del bloqueo de Estados Unidos

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia