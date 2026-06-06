Apiux aterriza su “AI Factory” en Chile: la apuesta para acelerar el desarrollo de software corporativo con inteligencia artificial

En la industria tecnológica local, el diagnóstico es transversal: el problema de la transformación digital ya no pasa por la falta de herramientas, sino por la capacidad real de ejecución. El desarrollo de software tradicional -históricamente anclado a proyectos extensos, equipos fragmentados y ciclos largos- a menudo choca con la velocidad de respuesta que exige el mercado actual, traduciéndose en sobrecostos y retrasos.

Para hacer frente a esta brecha operacional, la consultora tecnológica Apiux anunció esta semana el lanzamiento en Chile de su “AI Factory”, un modelo de trabajo diseñado para acelerar el desarrollo de software mediante la integración estructurada de inteligencia artificial.

La propuesta de Apiux plantea una evolución hacia el desarrollo continuo. El sistema opera combinando el talento humano con agentes de IA especializados que asumen la automatización de procesos repetitivos y críticos, tales como el diseño, la programación, el testing y la optimización de código.

“Hoy el principal problema no es la falta de tecnología, sino la capacidad de ejecutar. Muchas empresas en Chile y Latinoamérica tienen claridad estratégica, pero no logran materializarla a la velocidad necesaria”, dice en un comunicado Francisco Figueroa, CEO de Apiux.

Según detalla, este enfoque permite a los equipos romper con la dependencia de los modelos tradicionales de escalabilidad lineal, aumentando la productividad y fomentando una mayor reutilización del conocimiento interno.

A la medida

Una de las principales limitantes de la adopción temprana de asistentes de IA en la programación ha sido su carácter genérico. Para resolver esto, AI Factory fue estructurada sobre la base de la comprensión contextual.

El modelo se integra asimilando las variables clave de cada organización: su stack tecnológico, lenguajes de programación preferidos, estándares de ciberseguridad, lineamientos internos y arquitectura existente. Esto permite que los agentes de inteligencia artificial no solo sugieran código, sino que operen alineados a los marcos de gobernanza del cliente, ya sea en la construcción de proyectos desde cero o en la mantención de sistemas legados.

El imperativo de la propiedad de datos

En un escenario donde la fuga de información a través de plataformas de IA pública es una preocupación latente para las gerencias de TI, el modelo de Apiux incorpora estándares de seguridad orientados a proteger los activos digitales.

La plataforma garantiza la trazabilidad y la propiedad de los datos, asegurando que las organizaciones mantengan el control absoluto sobre sus modelos e información.

“Más allá de adoptar herramientas de IA, lo crítico es que las organizaciones puedan desarrollar esta capacidad con control, trazabilidad y resguardo sobre su información. Ahí es donde empieza a definirse no solo la eficiencia operativa, sino también la solidez tecnológica y competitiva del negocio”, subraya Figueroa.

“Con esta iniciativa, buscamos posicionarnos como un aliado estratégico clave y relevante en la evolución del desarrollo de software con IA en Latinoamérica, acompañando a las organizaciones en la construcción de capacidades tecnológicas más ágiles, seguras y alineadas con sus desafíos estratégicos”, concluye el ejecutivo.