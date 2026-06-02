Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

Encender la pantalla, buscar una aplicación, hacer clic y escribir. Esa ha sido, tiempo ha, al menos durante los últimos cuarenta años, la interacción con un computador personal. Una lógica predecible que la industria tecnológica parece querer acabar. Esto porque el anuncio conjunto realizado por Microsoft y Nvidia marca una de las apuestas más serias y desprovistas de la pirotecnia habitual para modificar de raíz cómo funciona un computador.

Bajo el nombre de Nvidia RTX Spark, ambas firmas presentaron una plataforma de hardware que redefine los cimientos de Windows. Lejos de ser una tarjeta gráfica más rápida o un procesador con más núcleos, se trata de una transición hacia la arquitectura ARM mediante un “superchip” integrado .

El objetivo de fondo es resolver el gran cuello de botella de la informática actual: cómo ejecutar herramientas masivas de Inteligencia Artificial de forma local, privada y veloz, sin que la batería de un computador portátil se agote en un par de horas.

¿Qué es exactamente el Nvidia RTX Spark?

Jensen Huang, CEO de Nvidia

Habitualmente, un computador de alto rendimiento cuenta con un procesador (CPU) de una marca como Intel o AMD y una tarjeta gráfica independiente (GPU) de otra compañía, usualmente Nvidia. Ambos componentes están separados en la placa madre y se comunican a través de cables internos, lo que consume mucha energía y genera calor.

El sistema RTX Spark elimina esa división . Es lo que técnicamente se conoce como un System on a Chip o “superchip”. Nvidia ha tomado su procesador de arquitectura ARM -llamado Grace, fabricado en colaboración con MediaTek- y lo ha fundido en la misma pieza junto con sus últimos gráficos de arquitectura Blackwell.

Al estar todo unificado en un solo chip, la velocidad de transmisión de datos se multiplica y el gasto energético baja drásticamente .

Es un movimiento que replica la estrategia que Apple implementó con éxito en sus procesadores de la serie M , pero ahora adaptado por completo al ecosistema abierto de Windows y con énfasis en el procesamiento de Inteligencia Artificial y gráficos avanzados.

“El PC se está reinventando. Durante cuarenta años, abrías aplicaciones mediante clics. Con RTX Spark y Windows, simplemente pides lo que necesitas y el equipo hace el trabajo de forma local ”, señaló Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante la presentación en Computex.

Las especificaciones técnicas del Nvidia RTX Spark

Los números detrás de RTX Spark explican por qué desarrolladores y creadores de contenido miran este anuncio con atención.

Las configuraciones de gama alta que llegarán al mercado cuentan con las siguientes características.

Componente Especificación técnica Procesador (CPU) Nvidia Grace de 20 núcleos de alta eficiencia basados en arquitectura ARM. Gráficos (GPU) Nvidia Blackwell RTX con hasta 6.144 núcleos CUDA y núcleos Tensor de 5ª generación. Memoria RAM Hasta 128 GB de memoria unificada LPDDR5X (con opciones de entrada desde 16 GB). Rendimiento IA Hasta 1 Petaflop de potencia de cálculo en formato FP4 de baja precisión. Conectividad Tecnología Nvidia NVLink-C2C para enlazar CPU y GPU a máxima velocidad. Formato Laptops ultradelgadas (desde 14 mm de grosor y 1.3 kg) y escritorios compactos.

El concepto más relevante aquí es la memoria unificada de hasta 128 GB . En los PC tradicionales, si querías editar un video en resolución extrema o trabajar con un modelo de IA pesado, la memoria de la tarjeta de video solía quedarse corta, obligando al sistema a ralentizarse.

Al unificar la memoria, tanto el procesador como los gráficos comparten la misma piscina de datos ultrarrápida. Esto permite, por ejemplo, que diseñadores manipulen escenas 3D gigantescas de más de 90 GB o que programadores ejecuten Modelos de Lenguaje de hasta 120 mil millones de parámetros de manera totalmente interna.

¿Para qué sirve en el día a día?

Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores Tecnología / La Tercera

Los beneficios prácticos de esta arquitectura se dividen en tres grandes pilares para el usuario final.

1. Agentes de IA verdaderamente privados

Al tener una potencia de 1 petaflop en el escritorio, el computador puede ejecutar asistentes de inteligencia artificial complejos (los llamados “agentes”) de manera local. Microsoft y Nvidia desarrollaron un entorno seguro que combina la seguridad de Windows con la de Nvidia OpenShell.

Esto significa que la IA puede leer tus documentos, organizar tus correos y automatizar tareas complejas sin necesidad de enviar un solo dato a servidores externos en la nube, garantizando privacidad.

2. Creatividad sin esperas

Empresas como Adobe ya están rediseñando programas emblemáticos como Photoshop y Premiere para esta arquitectura.

Las pruebas preliminares prometen duplicar la velocidad en herramientas pesadas , permitiendo la edición nativa de video pesado o la generación de imágenes por IA en segundos.

3. Una batería que dura todo el día

Al adoptar la arquitectura ARM, el consumo eléctrico baja drásticamente .

Según datos de la industria, las laptops equipadas con RTX Spark pueden funcionar con rangos de consumo sumamente eficientes, ofreciendo una autonomía de batería para jornadas completas de trabajo continuo, algo impensado para los computadores de alta potencia tradicionales.

Disponibilidad en el mercado

La llegada de estos nuevos computadores está programada para fines de 2026 . Los principales fabricantes globales ya confirmaron que lanzarán dispositivos basados en esta tecnología, incluyendo a gigantes como ASUS, Dell, HP, Lenovo y MSI.

Por su parte, Microsoft presentará su propio exponente de referencia: el Surface Laptop Ultra, un portátil de 15 pulgadas con pantalla mini-LED de alta luminosidad y la configuración máxima de este nuevo procesador.