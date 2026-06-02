CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    En el marco de Computex 2026, ambas compañías presentaron una nueva arquitectura de hardware y software basada en chips ARM. Prometen llevar la inteligencia artificial local a niveles inéditos.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores Tecnología / La Tercera

    Encender la pantalla, buscar una aplicación, hacer clic y escribir. Esa ha sido, tiempo ha, al menos durante los últimos cuarenta años, la interacción con un computador personal. Una lógica predecible que la industria tecnológica parece querer acabar. Esto porque el anuncio conjunto realizado por Microsoft y Nvidia marca una de las apuestas más serias y desprovistas de la pirotecnia habitual para modificar de raíz cómo funciona un computador.

    Bajo el nombre de Nvidia RTX Spark, ambas firmas presentaron una plataforma de hardware que redefine los cimientos de Windows. Lejos de ser una tarjeta gráfica más rápida o un procesador con más núcleos, se trata de una transición hacia la arquitectura ARM mediante un “superchip” integrado.

    El objetivo de fondo es resolver el gran cuello de botella de la informática actual: cómo ejecutar herramientas masivas de Inteligencia Artificial de forma local, privada y veloz, sin que la batería de un computador portátil se agote en un par de horas.

    ¿Qué es exactamente el Nvidia RTX Spark?

    Jensen Huang, CEO de Nvidia

    Habitualmente, un computador de alto rendimiento cuenta con un procesador (CPU) de una marca como Intel o AMD y una tarjeta gráfica independiente (GPU) de otra compañía, usualmente Nvidia. Ambos componentes están separados en la placa madre y se comunican a través de cables internos, lo que consume mucha energía y genera calor.

    El sistema RTX Spark elimina esa división. Es lo que técnicamente se conoce como un System on a Chip o “superchip”. Nvidia ha tomado su procesador de arquitectura ARM -llamado Grace, fabricado en colaboración con MediaTek- y lo ha fundido en la misma pieza junto con sus últimos gráficos de arquitectura Blackwell.

    Al estar todo unificado en un solo chip, la velocidad de transmisión de datos se multiplica y el gasto energético baja drásticamente.

    Es un movimiento que replica la estrategia que Apple implementó con éxito en sus procesadores de la serie M, pero ahora adaptado por completo al ecosistema abierto de Windows y con énfasis en el procesamiento de Inteligencia Artificial y gráficos avanzados.

    “El PC se está reinventando. Durante cuarenta años, abrías aplicaciones mediante clics. Con RTX Spark y Windows, simplemente pides lo que necesitas y el equipo hace el trabajo de forma local”, señaló Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante la presentación en Computex.

    Las especificaciones técnicas del Nvidia RTX Spark

    Los números detrás de RTX Spark explican por qué desarrolladores y creadores de contenido miran este anuncio con atención.

    Las configuraciones de gama alta que llegarán al mercado cuentan con las siguientes características.

    ComponenteEspecificación técnica
    Procesador (CPU)Nvidia Grace de 20 núcleos de alta eficiencia basados en arquitectura ARM.
    Gráficos (GPU)Nvidia Blackwell RTX con hasta 6.144 núcleos CUDA y núcleos Tensor de 5ª generación.
    Memoria RAMHasta 128 GB de memoria unificada LPDDR5X (con opciones de entrada desde 16 GB).
    Rendimiento IAHasta 1 Petaflop de potencia de cálculo en formato FP4 de baja precisión.
    ConectividadTecnología Nvidia NVLink-C2C para enlazar CPU y GPU a máxima velocidad.
    FormatoLaptops ultradelgadas (desde 14 mm de grosor y 1.3 kg) y escritorios compactos.

    El concepto más relevante aquí es la memoria unificada de hasta 128 GB. En los PC tradicionales, si querías editar un video en resolución extrema o trabajar con un modelo de IA pesado, la memoria de la tarjeta de video solía quedarse corta, obligando al sistema a ralentizarse.

    Al unificar la memoria, tanto el procesador como los gráficos comparten la misma piscina de datos ultrarrápida. Esto permite, por ejemplo, que diseñadores manipulen escenas 3D gigantescas de más de 90 GB o que programadores ejecuten Modelos de Lenguaje de hasta 120 mil millones de parámetros de manera totalmente interna.

    ¿Para qué sirve en el día a día?

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores Tecnología / La Tercera

    Los beneficios prácticos de esta arquitectura se dividen en tres grandes pilares para el usuario final.

    1. Agentes de IA verdaderamente privados

    Al tener una potencia de 1 petaflop en el escritorio, el computador puede ejecutar asistentes de inteligencia artificial complejos (los llamados “agentes”) de manera local. Microsoft y Nvidia desarrollaron un entorno seguro que combina la seguridad de Windows con la de Nvidia OpenShell.

    Esto significa que la IA puede leer tus documentos, organizar tus correos y automatizar tareas complejas sin necesidad de enviar un solo dato a servidores externos en la nube, garantizando privacidad.

    2. Creatividad sin esperas

    Empresas como Adobe ya están rediseñando programas emblemáticos como Photoshop y Premiere para esta arquitectura.

    Las pruebas preliminares prometen duplicar la velocidad en herramientas pesadas, permitiendo la edición nativa de video pesado o la generación de imágenes por IA en segundos.

    3. Una batería que dura todo el día

    Al adoptar la arquitectura ARM, el consumo eléctrico baja drásticamente.

    Según datos de la industria, las laptops equipadas con RTX Spark pueden funcionar con rangos de consumo sumamente eficientes, ofreciendo una autonomía de batería para jornadas completas de trabajo continuo, algo impensado para los computadores de alta potencia tradicionales.

    Disponibilidad en el mercado

    La llegada de estos nuevos computadores está programada para fines de 2026. Los principales fabricantes globales ya confirmaron que lanzarán dispositivos basados en esta tecnología, incluyendo a gigantes como ASUS, Dell, HP, Lenovo y MSI.

    Por su parte, Microsoft presentará su propio exponente de referencia: el Surface Laptop Ultra, un portátil de 15 pulgadas con pantalla mini-LED de alta luminosidad y la configuración máxima de este nuevo procesador.

    Lee también:

    Más sobre:Nvidia RTX SparkComputex 2026NvidiaMicrosoftInteligencia artificialNPUGPUCPUWindowsARMGraceJensen HuangCEO de NvidiaNvidia GraceNvidia Blackwell RTXBlackwellNvidia NVLink-C2CNvidia OpenShellAgentesMediaTekTecnologíaComputadoresLaptopsApple

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kaiser por salida de subsecretaria Quintana dice que Arrau tiene el derecho a armar su equipo: “El PNL no es parte del gobierno”

    TDLC confirma instrucción de la CMF que ordena a Transbank cesar servicio de adelantamiento de cuotas

    Más de 1.500 extranjeros fiscalizados y 36 expulsiones notificadas: los resultados del operativo de fiscalización nacional de la PDI

    Quiroz explica para qué necesita mayor deuda y pone plazo para su ingreso al Congreso

    Golpe al Tren de Aragua: detienen a 20 personas en investigación por lavado de 85 millones de dólares

    Petro afirma tener pruebas de fraude electoral con modificaciones del censo y de las mesas de votación

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Kaiser por salida de subsecretaria Quintana dice que Arrau tiene el derecho a armar su equipo: “El PNL no es parte del gobierno”
    Chile

    Kaiser por salida de subsecretaria Quintana dice que Arrau tiene el derecho a armar su equipo: “El PNL no es parte del gobierno”

    Más de 1.500 extranjeros fiscalizados y 36 expulsiones notificadas: los resultados del operativo de fiscalización nacional de la PDI

    Golpe al Tren de Aragua: detienen a 20 personas en investigación por lavado de 85 millones de dólares

    TDLC confirma instrucción de la CMF que ordena a Transbank cesar servicio de adelantamiento de cuotas
    Negocios

    TDLC confirma instrucción de la CMF que ordena a Transbank cesar servicio de adelantamiento de cuotas

    Quiroz explica para qué necesita mayor deuda y pone plazo para su ingreso al Congreso

    Empresa Portuaria San Antonio renueva su directorio con el exFrontal Trust Sergio Merino a la cabeza

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile
    Tendencias

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Qué es el ébola, el virus altamente contagioso que se está “extendiendo rápidamente”, según la OMS

    Llamado de emergencia: las alternativas que analiza la Roja y el Congo tras el portazo de las autoridades españolas
    El Deportivo

    Llamado de emergencia: las alternativas que analiza la Roja y el Congo tras el portazo de las autoridades españolas

    El ambicioso objetivo de Clemente Montes en la Roja: “Queremos superar a la Generación Dorada”

    Problemas para la Roja: autoridades españolas niegan permiso para amistoso entre Chile y República Democrática del Congo

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores
    Tecnología

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    Esquemas Juveniles al siguiente nivel: Javiera Mena celebra los 20 años de su obra cumbre en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Esquemas Juveniles al siguiente nivel: Javiera Mena celebra los 20 años de su obra cumbre en el Movistar Arena

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

    Pánico encabeza edición 2026 de Open Blondie

    Petro afirma tener pruebas de fraude electoral con modificaciones del censo y de las mesas de votación
    Mundo

    Petro afirma tener pruebas de fraude electoral con modificaciones del censo y de las mesas de votación

    La bronca de Trump contra Netanyahu por los ataques en Líbano: “Estás completamente loco”

    Italia ahora quiere cambiar el nombre de la electricidad: de Volt a Volta

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad
    Paula

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable