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    Problemas para la Roja: autoridades españolas niegan permiso para amistoso entre Chile y República Democrática del Congo

    El alcalde de La Línea de la Concepción, ciudad que albergaba el partido, advirtió sobre los peligros de la organización del duelo tras el brote de ébola que se desató en ese país africano.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El partido de Chile y República Democrática del Congo queda en el aire. FOTO: Photosport. SIPA/PHOTOSPORT

    El brote de la enfermedad del ébola ha trastocado el día a día, tanto en el continente africano como el europeo. En esta última zona geográfica han tratado de cerrar todo contacto para evitar la propagación del virus. Una medida que, incluso, ha provocado colaterales daños al mundo del fútbol.

    Así ha quedado comprobado en las últimas horas, después de que quedara en suspenso la organización del partido amistoso entre la selección chilena y la República Democrática del Congo. El encuentro debía realizarse en la provincia de Cádiz, al sur de España, pero las autoridades locales no autorizaron el pleito.

    Lo cierto de que este nuevo brote de la enfermedad ya ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud en ese país en centro del continente africano, donde se han detectado más de 900 casos, además de 200 muertes sospechosas.

    La organización del duelo había visto una luz de esperanza hace algunos días. El pasado 22 de mayo, el secretario de Estado de Sanidad de España, Javier Padilla, aseguró que se adoptarían “todas las medidas necesarias” para garantizar que no exista “ni un ápice de inseguridad”.

    De acuerdo con los dichos de la autoridad, la intención de su cartera estaba en analizar el itinerario del equipo africano, el mismo que había suspendido sus entrenamientos en su país para trasladarse a Bélgica como parte de la preparación para la Copa del Mundo 2026.

    En ese entonces, las autoridades locales de La Línea de la Concepción, la ciudad en la que estaba programado el partido, habían explicado que el Ayuntamiento había realizado gestiones con Sanidad Exterior, la consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el propio Hospital local con el objetivo de recibir información que certifique la inexistencia de riesgos para la salud debido a esta circunstancia.

    Sin autorización

    Sin embargo, el futuro del enfrentamiento recibió un duro golpe. El municipio que fungía como organizador del partido, ha tomado drásticas respecto de este duelo. Así queda claro en las palabras del alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, quien ha formalizado con un decreto para no autorizar la celebración del partido.

    “Existen posibles riesgos sanitarios. Lamentamos tener que haber toma esta decisión, ya que un partido de estas características es un atractivo para la ciudad. Sin embargo, entendemos que la situación sanitaria que se viene desde la República Democrática del Congo en relación con el virus del ébola y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no exista riesgo de ningún tipo, acaban provocando que esta decisión sea la más prudente a la vista de las circunstancias que nos rodean”, advirtió el alcalde Juan Franco.

    Más sobre:Mundial 2026Selección ChilenaJuan FrancoSelección de República Democrática del Congo

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