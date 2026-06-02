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    Más de 1.500 extranjeros fiscalizados y 36 expulsiones notificadas: los resultados del operativo de fiscalización nacional de la PDI

    Desde la institución policial se desplegaron un total de 513 funcionarios. Sobre la acción, explicaron que el objetivo era "reforzar la seguridad en distintos puntos del país mediante controles de identidad y migratorios y la detección de personas con órdenes judiciales vigentes.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Más de 1.500 extranjeros fiscalizados y 36 expulsiones notificadas: los resultados del operativo de fiscalización nacional de la PDI PDI de Chile

    Tras realizarse durante la noche del lunes un masivo operativo de control migratorio a nivel nacional por la Policía de Investigaciones (PDI), la institución entregó este martes los resultados de la acción.

    Este despliegue permitió reforzar la seguridad en distintos puntos del país mediante controles de identidad y migratorios y la detección de personas con órdenes judiciales vigentes”, destacaron desde la PDI a través de sus redes sociales.

    En la fiscalización realizada en la Región Metropolitana, el prefecto Pablo Garay, de la prefectura de migración y policía internacional metropolitana, explicó que “esta es una fiscalización que se está realizando a nivel nacional, es decir, todas las regiones del país estamos practicando fiscalizaciones de ciudadanos extranjeros, donde buscamos principalmente perfiles criminales que también converjan con lo migratorio”.

    Según informó la policía civil, durante el período de fiscalización, desarrollado entre las 18:00 y las 21:00 horas del lunes, un total de 513 funcionarios de la PDI colaboraron en diversas labores.

    Durante el período, se fiscalizaron a un total de 1.582 personas a nivel nacional. De ese grupo, un total de 334 personas habrían cometido infracciones de diverso tipo en el país.

    Del grupo total de fiscalizados, 191 de ellos habrían ingresado al país por un paso no habilitado, mientras que 163 personas habrían cometido otras infracciones.

    Además de lo anterior, la PDI informó que se notificaron un total de 36 expulsiones del país. En tanto, dos expulsiones habrían quedado listas para ser ejecutadas.

    La gran mayoría de los 334 infractores corresponden a venezolanos: 195 personas del total. Tras ellos se encuentran los colombianos, con 51 involucrados, y peruanos, con 21 en total. Las restantes 67 personas serían de otras nacionalidades.

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