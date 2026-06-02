El ambicioso objetivo de Clemente Montes en la Roja: “Queremos superar a la Generación Dorada”

Clemente Montes atraviesa por un momento brillante en su carrera. Después de un comienzo de año un poco inestable, el delantero de Universidad Católica se consolidó en el equipo cruzado y se convirtió en el héroe de la victoria ante Boca Juniors en La Bombonera, que le dio a la UC la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Su nivel, naturalmente, lo reafirmó para estar en la selección chilena, donde es una carta fija en las convocatorias de Nicolás Córdova. Por su rendimiento actual, llega con la confianza a tope, algo que también lo llevó a hablar de la Generación Dorada.

“La Generación Dorada fue marcada para todos nosotros”, reconoció el ariete de la UC en conversación con los medios presentes. El puntero no se quedó ahí y manifestó un objetivo ambicioso: “Queremos replicarlo, incluso superarlos. Ellos jugaban afuera en los clubes más grandes, acá ya hay varios en el exterior. Hay que trabajar para llegar a eso” , agregó.

Oportunidad para mostrarse

En esa línea, cree que estos partidos de la Roja son una interesante vidriera. “La Selección es una oportunidad de mostrarse, de afianzarla a nivel internacional. Estamos un poco al debe”, manifestó.

En esa línea, no duda en respaldar el proceso de Nicolás Córdova, que durante estos días tiene dos desafíos importantes frente a Portugal (6 de junio) y la República Democrática del Congo (9 del mismo mes), y envía un mensaje potente los aficionados.

“Que confíen en nosotros. Estamos agarrándole más el ritmo a la idea del profe”, reconoció sobre el trabajo del DT. Y agregó: “Que se ilusionen con nosotros. Queremos darles alegrías, tal como lo hizo la Generación Dorada”, cerró.

Clemente Montes se ha transformado en un jugador desequilibrante en la UC. CARLOS PARRA ZAGAL

Partido en duda

Eso sí, uno de los amistosos de la Roja está en duda, debido al brote de ébola, que afecta a las naciones africanas. Se trata del duelo ante la República Democrática del Congo, que está fijado para el próximo martes en la pequeña localidad española de La Línea de la Concepción.

Precisamente, las autoridades municipales vetaron la posibilidad de realizar ese encuentro. “Existen posibles riesgos sanitarios. Lamentamos tener que haber toma esta decisión, ya que un partido de estas características es un atractivo para la ciudad”, señaló el alcalde Juan Franco.

“Sin embargo, entendemos que la situación sanitaria que se viene desde la República Democrática del Congo en relación con el virus del ébola y la documentación que se ha aportado, que no acaba de justificar que no exista riesgo de ningún tipo, acaban provocando que esta decisión sea la más prudente a la vista de las circunstancias que nos rodean”, advirtió.