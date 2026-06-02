“Usted está convertido en un youtuber”: el intercambio por seguridad entre Kast y el senador Flores previo a la Cuenta Pública

El senador Iván Flores (DC) fue uno de los integrantes de la Comisión de Pórtico, el grupo de parlamentarios encargados de recibir al Presidente José Antonio Kast en el Congreso Nacional para rendir su primera Cuenta Pública.

En el transcurso del arribo del Mandatario al edificio legislativo, el senador aprovechó de hacerle saber uno de sus reparos en torno a la seguridad, uno de los puntos fuentes del discurso que entregaría el Presidente minutos después.

Crítica que fue respondida por el Presidente con un comentario que le causó risas al mismo senador. Así lo relató el democratacristiano en conversación con Desde la Redacción de La Tercera.

“Yo le hablé explícitamente por el Ministerio de Seguridad, ahí tuvimos un intercambio y al final me reí porque me dijo ‘está bien, estamos en eso (...) pero usted está convertido en un youtuber’”, contó.

“Sí, pero yo no soy un youtuber, yo tengo que decir lo que tengo que decir y cuando no se me escucha por el lado del gobierno tengo que decirlo públicamente, por las redes sociales. Para eso están, ¿no?“, le contestó el senador al Presidente.

“Bueno, ese fue el motivo de la de la risa que a algunos le llamó la atención, sin embargo, mi reclamo al Presidente fue por lo que se construyó luego de la destrucción de la conducción del Ministerio de Seguridad”, continuó señalando Flores.

“El Ministerio de Seguridad nos costó armarlo y se trató de armar con gente muy capacitada, eran muy pocos con gente capacitada, sin embargo llega y echa primero a los abogados que estaban defendiendo al Estado en materia de seguridad y los desmantela y se pierde el vínculo entre las causas que llevaban”, reclamó.

Dicho eso, acotó: “En la Cuenta Pública eché de menos la respuesta, no se habló de la prevención, del Sistema Nacional de Inteligencia, que es algo absolutamente crítico si es que queremos seguir viviendo en un país vivible sin que quien conduzca por debajo sea el crimen organizado”.

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