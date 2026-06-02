“Es normal que cambien los focos y formas de gestión”: Arrau tras pedir la renuncia de los dos subsecretarios de su ministerio

Tras salir de las dependencias del Ministerio de Seguridad, el titular de esa cartera, Martín Arrau, abordó la remoción de los subsecretarios de esa repartición: Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, que estaban a cargo de las subsecretarías de Seguridad y de Prevención del Delito, respectivamente.

En concreto, esta mañana, cerca de las 8.00, el ministro les pidió su renuncia. Esto, con el fin de empezar a imponer su sello, tras su reciente arribo a la cartera que antes era liderada por Trinidad Steinert.

Si bien es atribución del Presidente José Antonio Kast la nominación de estas autoridades, el Mandatario le dio carta blanca al secretario de Estado para tomara sus definiciones y sacara adelante su agenda.

Constitucion Sebastian Cisternas/AtonChile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Así las cosas, consultado por el ajuste dado a conocer por La Tercera, el ministro sostuvo: “Es normal que cuando hay cambios en los ministerios, cambien los focos, y las diferentes formas de gestión (...) y como siempre he dicho estamos todos, incluyendo quien les habla, en constante evaluación“.

Con todo, la decisión la tomó ad portas de dar a conocer el plan de seguridad ante el Congreso Nacional. Hoy estará en el Senado y mañana en la Cámara de Diputados.