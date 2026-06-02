CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Es normal que cambien los focos y formas de gestión”: Arrau tras pedir la renuncia de los dos subsecretarios de su ministerio

    "Todos estamos en constante evaluación", zanjó el secretario de Estado.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras salir de las dependencias del Ministerio de Seguridad, el titular de esa cartera, Martín Arrau, abordó la remoción de los subsecretarios de esa repartición: Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana, que estaban a cargo de las subsecretarías de Seguridad y de Prevención del Delito, respectivamente.

    En concreto, esta mañana, cerca de las 8.00, el ministro les pidió su renuncia. Esto, con el fin de empezar a imponer su sello, tras su reciente arribo a la cartera que antes era liderada por Trinidad Steinert.

    Si bien es atribución del Presidente José Antonio Kast la nominación de estas autoridades, el Mandatario le dio carta blanca al secretario de Estado para tomara sus definiciones y sacara adelante su agenda.

    Constitucion Sebastian Cisternas/AtonChile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Así las cosas, consultado por el ajuste dado a conocer por La Tercera, el ministro sostuvo: “Es normal que cuando hay cambios en los ministerios, cambien los focos, y las diferentes formas de gestión (...) y como siempre he dicho estamos todos, incluyendo quien les habla, en constante evaluación“.

    Con todo, la decisión la tomó ad portas de dar a conocer el plan de seguridad ante el Congreso Nacional. Hoy estará en el Senado y mañana en la Cámara de Diputados.

    Más sobre:Martín ArrauSeguridadSubsecretariosAndrés Jouannet

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Wulf detalla bono por hijo anunciado por Kast y afirma que aún no hay fecha para su entrega

    FNE da luz verde a la operación: la participación de mercado de Toesca de cara a la fusión con Frontal Trust

    Rosario Navarro advierte por el riesgo país de Chile y llama a cumplir las metas fiscales ante mayor deuda: “Finalmente lo terminan pagando las personas”

    Tribunal condena a Amazon a pagar $6.500 millones a gremio de actores chilenos por derechos de propiedad intelectual

    Bruna defiende acusación constitucional contra Grau y afirma que es una “inmoralidad” condicionar la discusión de la megarreforma

    Kaiser por salida de subsecretaria Quintana dice que Arrau tiene el derecho a armar su equipo: “El PNL no es parte del gobierno”

    Lo más leído

    1.
    Arrau pide la renuncia a los dos subsecretarios de su ministerio

    Arrau pide la renuncia a los dos subsecretarios de su ministerio

    2.
    Boric pondera opción de volver a postular a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre será uno de los que esté en discusión”

    Boric pondera opción de volver a postular a La Moneda: “Sé que en un futuro mi nombre será uno de los que esté en discusión”

    3.
    Minutos a solas con Kast, un senador con audífonos y una ausencia dramática: lo que no se vio de la cuenta pública

    Minutos a solas con Kast, un senador con audífonos y una ausencia dramática: lo que no se vio de la cuenta pública

    4.
    A pesar de “invitación” de Kast a discutir, megaproyecto tendrá su primer choque este martes en el Senado

    A pesar de “invitación” de Kast a discutir, megaproyecto tendrá su primer choque este martes en el Senado

    5.
    Cuenta Pública: Kast cuestiona manejo de finanzas públicas de gobierno de Boric, pero evita mención directa al frenteamplista

    Cuenta Pública: Kast cuestiona manejo de finanzas públicas de gobierno de Boric, pero evita mención directa al frenteamplista

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Bruna defiende acusación constitucional contra Grau y afirma que es una “inmoralidad” condicionar la discusión de la megarreforma
    Chile

    Bruna defiende acusación constitucional contra Grau y afirma que es una “inmoralidad” condicionar la discusión de la megarreforma

    Kaiser por salida de subsecretaria Quintana dice que Arrau tiene el derecho a armar su equipo: “El PNL no es parte del gobierno”

    Más de 1.500 extranjeros fiscalizados y 36 expulsiones notificadas: los resultados del operativo de fiscalización nacional de la PDI

    FNE da luz verde a la operación: la participación de mercado de Toesca de cara a la fusión con Frontal Trust
    Negocios

    FNE da luz verde a la operación: la participación de mercado de Toesca de cara a la fusión con Frontal Trust

    Rosario Navarro advierte por el riesgo país de Chile y llama a cumplir las metas fiscales ante mayor deuda: “Finalmente lo terminan pagando las personas”

    Tribunal condena a Amazon a pagar $6.500 millones a gremio de actores chilenos por derechos de propiedad intelectual

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile
    Tendencias

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Qué es el ébola, el virus altamente contagioso que se está “extendiendo rápidamente”, según la OMS

    ¿Para borrar el recuerdo de la UC? La drástica medida de Boca Juniors en La Bombonera tras la derrota ante los cruzados
    El Deportivo

    ¿Para borrar el recuerdo de la UC? La drástica medida de Boca Juniors en La Bombonera tras la derrota ante los cruzados

    Llamado de emergencia: las alternativas que analiza la Roja y el Congo tras el portazo al amistoso de las autoridades españolas

    El ambicioso objetivo de Clemente Montes en la Roja: “Queremos superar a la Generación Dorada”

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores
    Tecnología

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    AMD celebra 10 años de AM4 y renueva su línea de procesadores y tarjetas gráficas en Computex 2026

    Esquemas Juveniles al siguiente nivel: Javiera Mena celebra los 20 años de su obra cumbre en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Esquemas Juveniles al siguiente nivel: Javiera Mena celebra los 20 años de su obra cumbre en el Movistar Arena

    Teatro Viajeinmóvil celebra sus dos años con estreno de comedia negra con tintes sobrenaturales

    Pánico encabeza edición 2026 de Open Blondie

    Petro afirma tener pruebas de fraude electoral con modificaciones del censo y de las mesas de votación
    Mundo

    Petro afirma tener pruebas de fraude electoral con modificaciones del censo y de las mesas de votación

    La bronca de Trump contra Netanyahu por los ataques en Líbano: “Estás completamente loco”

    Italia ahora quiere cambiar el nombre de la electricidad: de Volt a Volta

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad
    Paula

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”

    Salud menstrual más consciente y sustentable