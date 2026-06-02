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    Figueroa defiende postura por megarreforma y emplaza al gobierno al diálogo: “El peso de la prueba no lo tiene la oposición”

    La secretaria general del PC puso como ejemplo la postura de republicanos en la administración Boric: “Rechazó gran parte de las normas y leyes más emblemáticas, incluida la reforma de pensiones, y nadie cuestiona aquello hoy día”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Bárbara Figueroa, secretaria general del PC. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ. PEDRO RODRIGUEZ

    En entrevista con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, defendió la postura de la oposición ante el proyecto de Reconstrucción Nacional y emplazó al gobierno del Presidente José Antonio Kast al diálogo.

    Las declaraciones de la dirigente del PC se dan luego del arribo de la megarreforma al Senado para iniciar su discusión este martes, tras ser despachada por la Cámara de Diputados.

    La iniciativa clave del Ejecutivo llega a la Cámara Alta con su “corazón” intacto, pero con un escenario de votos más estrecho y la expectativa de ajustes a varias medidas. En la mira de lo senadores de oposición, pero también de aquellos considerados bisagra, e incluso de Chile Vamos, está la invariabilidad tributaria, contribuciones y crédito al empleo.

    En ese contexto, Figueroa apuntó que “el peso de la prueba no lo tiene la oposición. Cuando tú eres gobierno, estás llamado (a abrir el diálogo), y así lo exigían siendo oposición quienes hoy día gobiernan, era lo que permanentemente exigieron”.

    La secretaria general de los comunistas puso como ejemplo la postura de republicanos en la administración del expresidente Gabriel Boric, también en proyectos emblemáticos como la reforma de pensiones.

    “El peso de la prueba no estaba en ellos. De hecho, republicanos rechazó gran parte de las normas y leyes más emblemáticas del gobierno anterior, incluida la reforma de pensiones, y nadie cuestiona aquello hoy día”.

    La dirigente pidió medir con la misma vara a las oposiciones en los diferentes gobiernos y descartó que la postura actual sea obstruccionista.

    “O medimos a la oposición siempre con una misma vara, o es complejo, porque si cuando ellos pasan a ser gobierno, entonces la oposición hay que medirla con un tono distinto, a mí no me parece”, remarcó.

    Y luego agregó: “Porque esta historia es muy cortita como para que no estemos vendiendo cuentos entre nosotros. Entonces, aquí, cuando se rechazaron todas las iniciativas de ley, parece que no había ningún problema en que existiera una oposición dura, firme, con convicciones, pero cuando lo sostenemos nosotros, somos obstruccionistas. Eso no es correcto”.

    Figueroa, además, sostuvo que hubiese esperado que el Presidente Kast, en su primera Cuenta Pública, este lunes, planteara la separación de la ley miscelánea.

    “El proyecto de Reconstrucción, en materias que tienen que ver con reconstrucción, se separa y el proyecto se aprueba de manera transversal. Hubiese sido una gran noticia para el país que eso hubiese sido un énfasis ayer en la Cuenta Pública del Presidente”, señaló.

    Tras esto, apuntó que lo que espera la oposición “es que el debate se dé sin urgencia, porque si tú quieres y pretendes discutir esto en diez días, es imposible el diálogo. Y las urgencias las pone el Ejecutivo, no las pone el Congreso”

    Finalmente, recalcó que “si vamos a discutir, también tenemos que ver qué es lo de fondo. Y lo de fondo es que nosotros no podemos apoyar. No es un problema ideológico para nosotros, es más ideológico para el gobierno”.

    Revisa la entrevista completa en nuestro canal de Youtube:

    Más sobre:Bárbara FigueroaMegarreformaJosé Antonio KastJorge QuirozGobiernoReconstrucción NacionalDesde La Redacción

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