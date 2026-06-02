Senador Sanhueza defiende salida de subsecretarios de Seguridad: “Lo que busca el ministro Arrau es un equipo con más confianza”

A primera hora de este martes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, desvinculó a los subsecretarios Seguridad, Andrés Jouannet y de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. La decisión se dio ad portas de dar a conocer el plan de seguridad ante el Congreso Nacional.

En ese contexto, el senador y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza (UDI), en conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, defendió la determinación del ministro.

“Cuando llega un ministro normalmente trata de trabajar con equipos que sean más cercanos porque aquí tiene que haber mucha complicidad de poder tener cierta cercanía, para poder dirigir un ministerio nuevo que está partiendo”, sostuvo.

El parlamentario planteó que las urgencias en materia de seguridad obligarían al ministro a “tomar decisiones rápidas”.

Si bien la nominación de estas autoridades es una atribución del Presidente José Antonio Kast, el Mandatario le dio carta blanca al secretario de Estado para tomara sus definiciones y sacara adelante su agenda. En ese escenario se concretaron las desvinculaciones.

Para el senador, el ministro Arrau “busca poder tener un equipo con con más confianza, más afiatado, con más cercanía, de manera de poder tomar las decisiones mucho más rápido ”.

“Creo que el ministro Arrau lo que está haciendo es darle una celeridad a los diferentes procesos y eso implicaba cambios y los hace de forma inmediata y yo creo que es mucho más positivo que demorarse en realizar este tipo de acciones”, sostuvo.

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